Brooklyn i Nicola Peltz planują adopcję. Wiemy, jak zareagowała Victoria Beckham

Brooklyn Beckham całkowicie odciął się od swoich rodziców. Oliwą do ognia omawianego w mediach konfliktu było obszerne oświadczenie syna Davida i Victorii, w którym otwarcie powiedział o życiu i dorastaniu w tak wpływowej rodzinie. Informatorzy "The Sun" podają, że Brooklyn wraz z małżonką Nicolą Peltz planują adoptować dziecko. Co na to wszystko Victoria Beckham?

Rodzina Beckhamów wciąż pogrążona jest w konflikcie i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić. Syn piłkarza i byłej piosenkarki w niedawnym oświadczeniu bardzo otwarcie wypowiedział się na temat swoich rodziców. Padły m.in. oskarżenia o podejmowanie działań mających na celu rozbicie związku z Nicolą Peltz.

Informator zagranicznego portalu "The Sun" przekazał teraz, że para planuje adoptować dziecko: "To kwestia, w której Nicola i Brooklyn całkowicie się zgadzają. Oboje chcą mieć liczne potomstwo, z czego przynajmniej jedno miałoby być adoptowane".

Brooklyn Beckham chce adoptować dziecko. Co na to jego matka?

"Oboje doskonale zdają sobie sprawę, że pochodzą z niewyobrażalnie uprzywilejowanego środowiska, dlatego bardzo chcą się odwdzięczyć, oferując dziecku lub niemowlęciu w trudnej sytuacji jak najlepsze możliwe życie. Dużo i szczegółowo o tym rozmawiali. Nicola właśnie schudła do 40 kg dla swojej najnowszej roli filmowej, więc posiadanie biologicznego dziecka wydaje się obecnie niemożliwe" - przekazał informator.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez kontakt "The Sun". David i Victoria bardzo cieszą się na ewentualną możliwość zostania dziadkami, jednak bardzo przeżywają fakt, że ich kontakt z pierwszym wnukiem może być bardzo ograniczony.

"David i Victoria są zachwyceni perspektywą zostania dziadkami i zrozumiałe jest, że po tym oświadczeniu zastanawiali się, czy Nicola może mieć dzieci. Jako osoby bardzo zorientowane na rodzinę, głęboko dotknęłoby ich to, gdyby nie mieli udziału w życiu przyszłego wnuka. Perspektywa czytania na Instagramie o adoptowanym dziecku jest dla nich nie do pomyślenia, ale niestety jest to bardzo realna perspektywa" - przekazała osoba bliska rodzinie.

