Britney Spears zatrzymana przez policję przez jazdę pod wpływem. Chce poddać się leczeniu w zamian za więzienie

W czwartek, 5 marca, amerykańskie media poinformowały o kolejnych problemach Britney Spears. Wokalistka latami walczyła o zniesienie kurateli i wolność, a teraz ponownie może ją stracić. Została zatrzymana przez policję za prowadzenie samochodu pod wpływem. Choć po kilku godzinach udało jej się wyjść z aresztu, sprawa jest nadal w toku. Zespół gwiazdy walczy o to, aby nie trafiła ona do więzienia, a w zamian za to poddała się leczeniu. Wyszło na jaw także, co jako pierwsze po aresztowaniu zrobiła Britney!

Britney Spears na ściance
Britney Spears została zatrzymana przez policjęSteve GranitzGetty Images

Amerykańskie media donoszą, że 5 marca późnym wieczorem, w hrabstwie Ventura, policja zatrzymała Britney Spears. Powodem podjęcia akcji przez funkcjonariuszy drogówki miała być jazda wokalistki pod wpływem. Podobno skuto ją kajdankami i zawieziono do najbliższego szpitala w celu wykonania badań, a następnie do aresztu. Około godziny 6:00 rano czasu lokalnego 44-latka miała zostać zwolniona.

Zespół Britney Spears wnosi o skierowanie gwiazdy na leczenie

To jednak nie koniec całej sprawy. Według doniesień medialnych piosenkarka 4 maja ma stawić się w sądzie, gdzie odpowie na zarzuty prowadzenia samochodu pod wpływem. Okazuje się, że team ikony popu zdążył już wnieść wniosek o skierowanie jej na leczenie, a nie do więzienia. Sama Spears ma nie sprzeciwiać się takiemu wyjściu z sytuacji.

Według amerykańskich mediów wokalistka gotowa jest przyjąć profesjonalne wsparcie i zaakceptować plan leczenia. Jej współpracownicy wciąż rozważają jednak różne opcje pomocy - leczenie psychiatryczne, detoks albo inne terapie uzależnień. Na razie nie podano, kiedy Księżniczka Popu miałaby rozpocząć leczenie. Media nie dotarły także do informacji, czy odbywać się ono będzie w zamkniętej placówce.

Niedługo po incydencie menedżer Britney Spears, Cade Hudson, zabrał głos i przekazał do mediów komunikat, w którym nazwał całe zdarzenie "niefortunnym i niewybaczalnym". Podkreślił, że gwiazda zamierza współpracować z sądem i podjąć odpowiednie kroki, aby wyjść na prostą. Ma to być początek długo wyczekiwanych zmian w życiu piosenkarki.

Bliscy Britney Spears skontaktowali się z gwiazdą tuż po zatrzymaniu. Wsparli ją nawet synowie, z którymi długo nie miała kontaktu

Tuż po opuszczeniu przez Britney aresztu z mediów społecznościowych zniknął jej profil na Instagramie, który dotychczas był jej głównym kanałem komunikacji z fanami. Piosenkarka regularnie wstawiała materiały - w szczególności nagrania z improwizacjami tanecznymi - pokazując, co słychać w jej życiu prywatnym. Teraz postanowiła jednak nie udzielać się w przestrzeni publicznej.

Natomiast pierwszym, co zrobiła Britney Spears po aresztowaniu, był kontakt z najbliższymi. Portal TMZ donosi, że do artystki dodzwonili się jej matka oraz dwóch synów. Rozmowa piosenkarki z rodzicielką miała być "owocna", "pozytywna" i "pełna nadziei". 20-letni Sean Preston i 19-letni Jayden wsparli Britney, pomimo tego, że długo nie utrzymywali z nią kontaktów, gdy pozostawała pod kuratelą. Od kilku lat gwiazda próbuje jednak odnowić kontakty z synami i naprawić zniszczoną lata temu relację, a jeden z nich nawet z nią zamieszkał.

Zagraniczny tabloid podał także, że po wyjściu z aresztu wokalistka nie widziała się z nikim z bliskich. Rodzina pozostała przy kontaktach telefonicznych i wsparciu na odległość.

Podobny incydent drogowy z udziałem Britney Spears miał miejsce w zeszłym roku!

W związku z aresztowaniem Britney Spears w mediach zaczęły ponownie pojawiać się artykuły dotyczące wydarzeń z jesieni 2025 r., kiedy to piosenkarka wsiadła w swoje BWM i o mały włos nie spowodowała poważnego wypadku. Stworzyła zagrożenie na drodze m.in. wjeżdżając na sąsiednie pasy drogi. Kamery uliczne zarejestrowały, jak wjechała na ścieżkę rowerową, a nawet prowadziła pod prąd.

Wcześniej Britney przez trzynaście lat pozostawała pod kuratelą sądową. Przez ten czas to jej ojciec, Jamie Spears, decydował o każdym aspekcie jej życia - od finansów po kwestie zawodowe i prywatne. Formalnie kuratelę zniesiono w listopadzie 2021 r. - po medialnej batalii i globalnej akcji #FreeBritney. Piosenkarka długo nagłaśniała temat, publicznie przyznając, jak źle wpływają na nią ograniczenia, aż wreszcie sąd w Los Angeles przyznał jej prawo do samodzielnych decyzji.

