Zarówno Courtney LaPlante, jak i Poppy nominowane były do nagrody Grammy w kategorii najlepsze wykonanie metalowe. Zespół Spiritbox, którego wokalistką jest LaPlante startował z utworem "Cellar Door", natomiast Poppy swoją nominację otrzymała jako współwykonawczyni kawałka "Suffocate" zespołu Knocked Loose.

W kategorii wygrała jednak francuska grupa Gojira. Ich przebój "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)" towarzyszył ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich 2024. Piosenka wyprodukowana została we współpracy ze szwajcarską sopranistką Mariną Viotii i Victorem Le Masne. Pozostałymi konkurentami byli Metallica ze "Screaming Suicide" i Judas Priest z "Crown of Horns".

Grammy 2025: Pomyłka na czerwonym dywanie

Podczas wywiadów na czerwonym dywanie, dziennikarka przypadkiem pomyliła wokalistki i zapowiedziała Courntey LaPlante jako Poppy. Artystka zrobiła początkowo zdziwioną minę, lecz zdecydowała się nie poprawiać prowadzącej i kontynuowała rozmowę jako jej koleżanka po fachu, mówiąc: "Jestem Poppy i naprawdę cieszę się, że tu jestem, nominowana z Knocked Loose. Naprawdę mam nadzieję, że wygramy".

Dziennikarka zwróciła uwagę, że nie jest to pierwsza nominacja Poppy, nawiązując do jej utworu "Bloodmoney" z 2021 roku, na co LaPlante odparła:

"Naprawdę cieszę się, że znów tu jestem, chciałabym zabrać do domu Grammy za Knocked Loose i siebie, ponieważ byłabym pierwszą kobietą, która wygrałaby tę nagrodę. Właściwie nie patrzyłam na to, ile kobiet zostało wcześniej nominowanych, ale wiem, że nadszedł czas, aby jedna z nas wygrała. Mam nadzieję, że to ja, albo Spiritbox i Courtney".

Liderka Spiritbox kontynuowała rozmowę i odniosła się do występu Knocked Loose w popularnym programie "Jimmy Kimme Live!", jako "wielkiego momentu dla naszej sceny" oraz zwróciła uwagę na brak damskiej reprezentacji w metalowej kategorii nagród Grammy, a następnie oddała prowadzącej mikrofon.

Kanadyjska grupa Spiritbox powstała w 2017 roku. Ich debiutancki krążek "Eternal Blue" trafił na 13. miejsce listy Billboard 200 oraz podbił listę Top Rock Albums.

Poppy wystąpi w Polsce!

Poppy z kolei swój ostatni krążek "Negative Spaces" opublikowała w 2024 roku. Spotkał się on z bardzo ciepłym przyjęciem przez fanów. Za jego produkcję odpowiadał były klawiszowiec grupy Bring Me the Horizon, Jordan Fish. Album trafił na 4. miejsce listy Billboard US Heatseekers Albums.

Artystka, która na swoim koncie ma przeboje takie jak "the cost of giving up", "BLOODMONEY" czy "I Disagree" już 2 czerwca 2025 odwiedzi Polskę.

Poppy zagra w warszawskim klubie Progresja. Sprzedaż biletów rozpocznie się 6 lutego o godz. 10:00. Organizatorem wydarzenia jest Live Nation.

Andrzej Piaseczny wspomniał na antenie TVP swój kiepski występ na Eurowizji TVP TVP