Według zapowiedzi, na nowym materiale weterani gatunku przygotowali kolejną dawkę nacechowanego polityczne grindcore'u, analizując bolączki współczesnego świata i zrównując z ziemią wszystko, co nęka nasze społeczeństwo.

Rotten Sound przed premierą "Mass Extinction". Co już wiemy?

EP-kę "Mass Extinction" pilotuje singel "Brave New World", którego przesłanie - artykułowane na tle obowiązkowej lawiny perkusyjnych blastów i chłoszczących riffów - mówi o jedności ponad podziałami, ostrzegając przed podążaniem za partyjnymi liniami kreślonymi przez szukających rozłamu liderów.

Dodajmy, że nowy utwór Finów rozpoczyna się od fragmentu przemowy osławionego Jima Jonesa, amerykańskiego kaznodziei, założyciela i lidera apokaliptycznej sekty Świątynia Ludu, który pod koniec lat 70. odpowiadał za wymuszone przez niego samobójstwo ok. 900 członków sekty.

"To jeden z najbardziej agresywnych utworów na naszej nowej EP-ce. 'Brave New World' opowiada o tym, jak dezinformacja, polaryzacja, teorie spiskowe i cenzura wprowadzają ludzi w stan nieufności. Nasze silne poczucie wspólnoty zostaje zastąpione przez sceptycyzm i strach. Nieustanna walka o spójną i wiarygodną informację jest dziś codziennością" - o premierowym utworze mówią muzycy Rotten Sound, grupy od zawsze wyczulonej na przejawy przemocy, problemy społeczne i polityczne.

Stworzony przez Shaumbra ArtVisuals teledysk do singla "Brave New World" Rotten Sound możecie zobaczyć poniżej:

"Mass Extinction" zarejestrowano w dwu fińskich studiach: Sound Supreme (partie perkusji i wokali) oraz Nordic Audio Labs (ścieżki gitar i basu). Nad prawidłowym przebiegiem nagrań EP-ki - wyprodukowanej przez zespół - czuwał Janne Saksa, właściciel pierwszego z wymienionych studiów. Miksem zajął się Kanadyjczyk Jesse Gander w studiu Rain City w Manchesterze. Za mastering odpowiadał rozchwytywany w tej dziedzinie Brad Boatright z amerykańskiego studia Audio Siege. Okładkę zaprojektowało hiszpańskie Error! Design.

Nowa EP-ka Rotten Sound trafi na rynek 12 grudnia nakładem francuskiej wytwórni Season Of Mist. Materiał dostępny będzie w wersji CD w digipacku, na winylu w trzech wariantach kolorystycznych oraz drogą elektroniczną.

Rotten Sound - kim są?

Działający pod ponad 30 lat grindcore'owy Rotten Sound powstał w 1993 roku i pozostaje jednym z najdłużej i nieprzerwanie funkcjonujących formacji gatunku, w którym wynikająca z ekstremalnej natury nurtu efemeryczność jest zjawiskiem powszechnym.

Fińska grupa ma w swoim dorobku m.in. osiem albumów studyjnych, szereg splitów i aż 11 EP-ek, z których najnowszą jest czekająca na grudniową premierę "Mass Extinction". Na przestrzeni trzech dekad Rotten Sound związani byli z kilkoma zasłużonymi wytwórniami, w tym hiszpańską Repulse Records, rodzimą Spinefarm Records i amerykańską Relapse Records. Od 2012 roku grupa figuruje w katalogu francuskiej wytwórni Season Of Mist.

Pod względem muzyczny, styl fińskich weteranów grindcore'u ma swe źródła w klasycznym D-beatowym hardcore punku oraz szwedzkim death metalu, sam zespół zaś uznawany jest powszechnie za jeden z najbardziej intensywnie brzmiących tworów na scenie muzyki ekstremalnej.

Skład Rotten Sound tworzą wokalista Keijo Niinimaa, gitarzysta Mika Aalto, basista Matti Raappana i perkusista Sami Latva.

Rotten Sound - szczegóły materiału "Mass Extinction" (tracklista):

1. "Recycle"

2. "Ride Of The Future"

3. "Gone"

4. "Polarized"

5. "Brave New World"

6. "Empty Shells"

7. "Idealist"

8. "Mass Extinction".

