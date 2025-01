Szkoła zawodowa Summa College, mieszcząca się w holenderskim Edinhoven, przygotowała dla młodych miłośników ciężkich brzmień nie lada gratkę. Aspirujący muzycy będą mieli niepowtarzalną okazję zgłębić tajniki heavy metalu i nauczyć się sekretów branży, jednocześnie zdobywając tytuł zawodowy. Wszystko dzięki nowemu wydziałowi The Metal Factory , który przygotuje studentów do szalonego życia rockandrollowca.

Placówka otworzyła zupełnie nowy wydział, na którym studenci zostaną przygotowani zarówno do pracy niezależnego artysty, jak i do działania jako przedsiębiorca w branży muzycznej. Kształcenie będzie odbywało się w ramach pięciu specjalizacji. Miłośnicy metalu, którzy wybiorą klasę wokalną , "opanują sztukę growlu". Instrumentaliści będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu gry na gitarze, na basie, na perkusji oraz na keyboardzie . Jednocześnie w każdej z klas nie zabraknie nauki obycia scenicznego.

"Nauczysz się wszystkiego, co trzeba wiedzieć o technicznych i biznesowych aspektach zawodu, a także zdobędziesz doświadczenie sceniczne. Zapewni ci to solidny fundament przyszłej kariery w środowisku muzycznym” – takie informacje widnieją na stronie internetowej The Metal Factory.