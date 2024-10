Judas Priest od dnia założenia w 1973 roku szybko zyskali światową popularność, jednocześnie nigdy nie tracąc swojego charakterystycznego brzmienia. Ich unikalny styl oraz wizerunek, w tym skórzane kurtki i ćwieki, stały się inspiracją dla kolejnych pokoleń muzyków. W 2022 roku zespół został wpisany do Rock and Roll Hall of Fame.