To koniec legendy thrash metalu! Megadeth żegnają się ze sceną
Legendarna grupa thrash metalowa Megadeth po ponad 40 latach na scenie zapowiedziała, że nadchodząca trasa koncertowa będzie ich ostatnią. To jednak nie wszystko, co zespół przygotował w ramach pożegnania z fanami.
Już jakiś czas temu na oficjalnej stronie internetowej Megadeth obserwować mogliśmy tajemnicze odliczanie. Teraz jasnym stało się, że zespół wkrótce zakończy swoją działalność. Zanim jednak do tego dojdzie, będziemy mieli szansę zobaczyć ich na żywo w ramach pożegnalnej trasy koncertowej.
Dlaczego Megadeth kończą działaność?
Grupa na swoim koncie ma 16 albumów studyjnych, masę przebojów takich jak "Hangar 18", Holy Wars... The Punishment Due" czy "Symphony of Destruction" i ponad cztery dekady koncertowania. Oprócz nadchodzącej trasy, zespół zapowiedział wydanie jeszcze jednego albumu studyjnego. Lider Megadeth, Dave Mustaine zwrócił się do fanów i wyjaśnił swoją decyzję.
"Jest wielu muzyków, którzy dochodzą do końca swojej kariery - czy to przypadkiem, czy celowo. Większość z nich nie ma możliwości odejścia na własnych warunkach, u szczytu, a właśnie tam znajduję się teraz w moim życiu. Podróżowałem po świecie i zdobyłem miliony fanów, a najtrudniejsze w tym wszystkim jest powiedzenie im 'żegnajcie'. Nie bądźcie źli, nie bądźcie smutni - cieszcie się razem z nami, świętujcie ze mną przez najbliższe lata. Zrobiliśmy razem coś naprawdę niezwykłego, co prawdopodobnie już nigdy się nie powtórzy. Stworzyliśmy styl muzyczny, rozpoczęliśmy rewolucję, zmieniliśmy świat gitary i sposób, w jaki się na niej gra, a także zmieniliśmy świat jako taki. Zespoły, w których grałem, wywarły wpływ na cały świat. Kocham was za to wszystko. Dziękuję wam za wszystko" - przekazał wokalista.
Nim Medeth rozpoczną pożegnalną trasę, dokończyć muszą serię występów z zespołem Disturbed, w ramach której odwiedzą także Polskę. 10 października muzyków usłyszeć będziemy mogli w krakowskiej Tauron Arenie.