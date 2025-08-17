"Jest wielu muzyków, którzy dochodzą do końca swojej kariery - czy to przypadkiem, czy celowo. Większość z nich nie ma możliwości odejścia na własnych warunkach, u szczytu, a właśnie tam znajduję się teraz w moim życiu. Podróżowałem po świecie i zdobyłem miliony fanów, a najtrudniejsze w tym wszystkim jest powiedzenie im 'żegnajcie'. Nie bądźcie źli, nie bądźcie smutni - cieszcie się razem z nami, świętujcie ze mną przez najbliższe lata. Zrobiliśmy razem coś naprawdę niezwykłego, co prawdopodobnie już nigdy się nie powtórzy. Stworzyliśmy styl muzyczny, rozpoczęliśmy rewolucję, zmieniliśmy świat gitary i sposób, w jaki się na niej gra, a także zmieniliśmy świat jako taki. Zespoły, w których grałem, wywarły wpływ na cały świat. Kocham was za to wszystko. Dziękuję wam za wszystko" - przekazał wokalista.