W ramach trasy "The Beast Resurrection Tour" Paul Di'Anno zaśpiewał w Hype Parku w Krakowie pod szyldem "Beast of Iron Maiden & Polish Chapter" . U jego boku pojawili się bowiem polscy muzycy: Bartosz "Bratek" Wójcik (gitara), Karol Wójcik (gitara), Grzegorz Tusznio (bas) i Krzysztof Żurek (perkusja).

Pod Wawelem schorowany i poruszający się na wózku inwalidzkim wokalista wykonał utwory z dwóch pierwszych płyt Iron Maiden, na których śpiewał: "Iron Maiden" i "Killers" . Przypomnijmy, że za mikrofonem w legendzie nurtu New Wave of British Heavy Metal stał w latach 1978-1981. Później jego miejsce zajął Bruce Dickinson .

- Jako piętnastolatek dosłownie katowałem "Phantom of the Opera" , "Iron Maiden" , czy "Prowler" na mojej pierwszej gitarze marki Fenix. Pomagał mi przy tym mój wówczas siedmioletni brat Karol, który zapętlał mi na komputerze ścieżki powyższych numerów, abym mógł zagrać je zgodnie z oryginałem... tymczasem niedawno wystąpiliśmy obydwoje razem z Paulem na jednej scenie. Życie pisze niesamowite scenariusze.

Muzyk dodaje, że razem z wokalistą miał już plany na przyszłość, bo w grudniu miał on wrócić na kolejne koncerty do Polski, jednak jego przedwczesna śmierć boleśnie zweryfikowała te pomysły.

- Koncert w Krakowie okazał się jego ostatnim. I dopełnił się w charakterze "Polish Chapter". Na scenie wraz z Paulem wystąpiłem ja, mój brat Karol Wójcik (główny człon "Polish Chapter"), Grzesiek Tusznio oraz Krzysztof Żurek. Moje słowa nie oddadzą w pełni atmosfery tego wieczoru. Koncert był całkowicie wyprzedany, ludzie śpiewali głośniej, niż my graliśmy, a Paul dawał z siebie wszystko. Publiczność szczerze okazywała za co go kocha. I to jest piękne. Myślę, że to była siła napędowa Paula... jego publiczność. Tam czuł się jak ryba w wodzie, pomimo jego stanu zdrowia.