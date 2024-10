Ich ostatni album zatytułowany " The War to End All Wars " ukazał się w 2022 roku . W wywiadzie do programu " Wired In The Empire" nadawanym przez 96.7 KCAL-FM , Joakim zapytany o prace nad nowym krążkiem zdradził kilka informacji : "Wydaje mi się, że cały czas pracujemy nad nowym materiałem. Chodzi mi o to, że jeśli skończymy z albumem, to myślę sobie: 'Pieprzyć to. Na jakiś czas nie chcę pisać muzyki '. Ale trzy miesiące później piszę nowe utwory . Zdarzało się tak że siadałem z którymś z gitarzystów na trasie i nudziliśmy się w dzień wolny, bo nie było zbyt wiele do roboty. Była niedziela. Wszystko było zamknięte. Chwytaliśmy więc nasz sprzęt i graliśmy piosenki, bo to lepsze niż nierobienie nic ".

Muzyk podzielił się też tym, jakie uczucia towarzyszą mu, gdy materiał na album jest już gotowy: "Jeśli chodzi o mnie, kiedy album jest gotowy, to - przykro mi to mówić - cholernie go nienawidzę, bo to pierwszy proces... Nie jestem jedynym twórcą w zespole, ale to ja piszę większość muzyki. Jestem zaangażowany w pisanie tekstów lub w większość piosenek i prawie wszystkie utwory w kontekście muzycznym. Spędzam więc miesiące w studiu pisząc, sam lub z kimś, a potem przygotowuję wszystkie preprodukcje, co znowu polega na czyszczeniu ujęć i tym, co zamierzamy zrobić, składając to wszystko razem, dostarczając to wszystkim w zespole, aby mogli ćwiczyć. Następnie idziemy do studia. A potem jestem stałym elementem w studiu, pilnuję wszystkiego, upewniam się, że wszystko jest [tak, jak powinno] z producentem. Jestem więc przy całym nagraniu. Potem robię małą przerwę, a potem inżynier dźwięku zaczyna miksować. I znowu wchodzę na miksowanie. W tym momencie, jestem już zmęczony tymi piosenkami. We wszystkim, co robię od tego momentu, próbuję znaleźć problemy i błędy. Co poszło nie tak? Co tu nie pasuje? Czy musimy zrobić powtórkę? Czy powinniśmy coś naprawić? Och, czy to za głośne? Czy musimy to poprawić? Więc w tym momencie jestem już zaprogramowany tak, aby słyszeć tylko problemy z albumem. Więc zanim dostaniemy master, nienawidzę go. Jestem tak zmęczony tą muzyką. Zajmie mi więc rok lub dwa, zanim będę mógł, w jakiś obiektywny sposób, posłuchać jej ponownie.