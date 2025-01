Motionless In White zagrają w Warszawie. Wszystko, co musisz wiedzieć

Założona w 2004 roku w miasteczku Scranton w Pensylwanii, grupa Motionless In White szybko ustanowiła swoją pozycję na rynku proponując połączenie metalcore'u z muzyką gotycką oraz elementami popu. Zespół wielokrotnie pojawiał się w czołówce list przebojów Billboard Top Hard Rock Albums i Top Rock Albums, a ostatni krążek "Scoring The End Of the World" z 2022 roku trafił na 12. miejsce listy Billboard 200. Utwór "Masterpiece" pochodzący ze wspomnianej płyty był pierwszym numerem Motionless In White, który trafił na pierwsze miejsce listy przebojów w radiu Active Rock.