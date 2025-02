Metalucifer z polskimi muzykami w składzie. Japońska grupa powróci do naszego kraju

Podczas europejskich koncertów pod szyldem "30 Years of Heavy Metal" (koniec maja - czerwiec) zastąpią ich muzycy katowickiej grupy Crystal Viper : jej liderka Marta Gabriel (bas) i Andy Wave (gitara). Gościem specjalnym Metalucifer na trasie będzie Intrancedmay .

Dodajmy, że tournee obejmie też występ podczas pierwszego dnia Black Silesia Festival (13-14 czerwca) w Grodzie Rycerskim w Byczynie na Śląsku. Na imprezie zagrają też m.in. Sabbat, Onslaught (set jubileuszowy z okazji 40 lat płyty "Power from Hell"), Sextrash, Impurity (po raz pierwszy w Polsce), Countess (po raz pierwszy w Polsce), Witch Cross i Necrodeath (pożegnalna trasa "40 Last Tour of Hate").