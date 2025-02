Loathe - "Is It Really You?"

Wokół Loathe w ostatnim czasie robi się coraz więcej szumu. Wydany w 2020 roku krążek "I Let It in and It Took Everything" ma do zaoferowania naprawdę wiele, w tym "Is it Really You?", w którego gęstym klimacie można się wręcz zanurzyć.