"Polsko, nie widzieliśmy się całe wieki! Spotkajmy się w kwietniu" - napisali muzycy Arkony na swojej oficjalnej stronie w mediach społecznościowych.

Uznaną moskiewską formację pod wodzą charyzmatycznej wokalistki Mashy "Scream" zobaczymy 10 kwietnia w sali koncertowej Kosmos w Szczecinie, 11 kwietnia w warszawskim klubie Odessa oraz 12 kwietnia na deskach klubu Podwórko.Art. w Gdyni.

Arkona przed wizytą w Polsce. Co już wiemy?

"Legendarny zespół Arkona powraca do Polski na trzy wyjątkowe koncerty, podczas których publiczność zanurzy się w świecie słowiańskiego pogaństwa, mitologii i historii, podanych w formie potężnej dawki folk / pagan metalu. Podczas polskich koncertów Arkona zaprezentuje przekrój swojej twórczości - od klasycznych utworów po kompozycje z nowszych wydawnictw. Publiczność może spodziewać się intensywnego, rytualnego koncertu, pełnego emocji, mocy i atmosfery dawnych wierzeń" - czytamy na stronie organizatora krajowych koncertów Arkony.

Bilety na polskie koncerty podopiecznych austriackiej Napalm Records dostępne są w cenach 70 zł (I pula), 80 zł (II pula) i 100 zł (w dniu imprezy).

"Kob'", ostatnia studyjna płyta Arkony, miała swą premierę w połowie 2023 roku.

Album ten promował m.in. teledysk do utworu "Ugasaya", który możecie zobaczyć poniżej:

Arkona - kim są?

Powołana do życia na początku lat dwutysięcznych grupa z Moskwy to dziś jeden z czołowych przedstawicieli folk / pagan metalu, w którym nie brakuje też elementów black metalu. Szyld Arkona / Аркона pochodzi, rzecz jasna, od nazwy powstałego w pierwszej połowie IX wieku słowiańskiego grodu, a zarazem ważnego ośrodka kultu boga Świętowita, znajdującego się na bałtyckiej wyspie Rugia (dziś należącej do Niemiec).

"Arkona powstała w 2002 roku i od ponad dwóch dekad pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów paganmetalowych na świecie. Ich twórczość czerpie pełnymi garściami z kultury i wierzeń dawnych Słowian, łącząc ekstremalny metal z tradycyjnymi instrumentami ludowymi, chóralnymi partiami oraz epicką atmosferą. Zespół zasłynął dzięki bezkompromisowym koncertom, rozbudowanym aranżacjom oraz charakterystycznemu wokalowi, który stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów ich brzmienia. Arkona koncertowała na całym świecie, występując zarówno na dużych festiwalach, jak i klubowych trasach, zdobywając lojalną międzynarodową publiczność" - przypominają organizatorzy z Gryf Events.

"Na przestrzeni lat Arkona wydała wiele wysoko cenionych albumów studyjnych, które na stałe zapisały się w historii gatunku, rozwijając unikalną wizję zespołu, gdzie ciężar metalu łączy się z folklorem i historią. Wśród nich znajdują się m.in.: 'Vozrozhdenie' - surowe początki zespołu; 'Lepta' - dynamiczne połączenie black i pagan metalu; 'Goi, Rode, Goi!' - przełomowy album, który przyniósł zespołowi międzynarodowe uznanie; 'Slovo' - bardziej epicka i rozbudowana forma; 'Yav' - monumentalne, dojrzałe brzmienie; 'Khram' - duchowa i mroczna podróż w głąb słowiańskiej symboliki" - dodano o najważniejszych dokonaniach w brzmieniowej ewolucji Arkony.

Skład zespołu tworzą wokalistka Maria Arkhipova alias Masha "Scream", basista Ruslan "Kniaz", gitarzysta Sergey "Lazar" (prywatnie mąż Mashy), grający na wielu tradycyjnych instrumentach ludowych Vladimir "Volk" oraz perkusista Alexander Smirnov.

