Pomysły na 10. dziesiąty studyjny album popularnej formacji z Mediolanu zaczęły pojawiać się już w 2022 roku podczas sesji nagraniowych "Comalies XX", nowej wersji przełomowego trzeciego longplaya Lacuna Coil sprzed ponad dwu dekad. Nagrania "Sleepless Empire" odbyły się w studiu SPVN, gdzie za konsoletą zasiadł Marco "Maki" Coti Zelati, który w Lacuna Coil gra na gitarze, basie i klawiszach. Autorem okładki jest włoski artysta Roberto Toderico.



Lacuna Coil "w pułapce cyfrowego świata". O czym opowiada "Sleepless Empire"?

"'Sleepless Empire' jest odzwierciedla z naszej perspektywy chaos pokolenia znajdującego się w pułapce cyfrowego świata, który nigdy się nie zatrzymuje, i gdzie media społecznościowe pożerają naszą tożsamość, a kolejny dzień popycha nas o krok bliżej ku przeistoczeniu się w bezduszne zombie. My znajdujemy się gdzieś pomiędzy jako ludzie będący świadkami w pełni analogowego świata, jak i nowoczesnego, obserwujący tę ewolucję i poszukujący prawdziwego sensu w tym, co się dzieje. W każdym utworze pobrzmiewa bunt, rozpaczliwe wołanie o odzyskanie siebie w epoce, która najwyraźniej straciła poczucie czasu i rzeczywistości" - o tematach podejmowanych na nowej płycie mówią muzycy Lacuna Coil, których muzyka oscyluje wokół alternatywnego metalu i rocka oraz gothic i groove metalu.

Na pierwszy od pięciu lat płycie podopiecznych niemieckiej Century Media Records nie zabrakło też gości, w utworze "Hosting The Shadow" wystąpił bowiem Randy Blythe, frontman Lamb Of God, a w kompozycji "In The Mean Time" zaśpiewała Ash Costello, wokalistka kalifornijskiej grupy New Years Day.

W kwietniu zespół podzielił się z fanami singlem "In The Mean Time", a na początku sierpnia wspomnianym "Hosting The Shadow". Na "Sleepless Empire" znajdziemy także wypuszczony już w połowie 2023 roku utwór "Never Dawn". Z kolei 2 października mediolańska grupa opublikowała kolejny singel - "Oxygen" ( sprawdź! ).

Lacuna Coil – Oxygen (Official Music Video)

"'Oxygen' zgłębia temat problemów emocjonalnych i wewnętrznego rozdarcia. Tekst wyraża poczucie tonięcia w toksycznym środowisku, zarówno dosłownie (w teledysku), jak i metaforycznie, gdzie symbolizowane przez 'tlen' próby zbawienia okazują się niejako daremne. Utwór ukazuje walkę mającą na celu uwolnienie się od tego, co nas ciemięży, gdy podroż ta jest trudna. To surowy hymn o bezbronności, odporności psychicznej i odwadze, by zmierzyć się z czymś, co wydaje się nie do pokonania" - wyjaśnia Cristina Scabbia, wokalistka Lacuna Coil.

Do singla "Oxygen" powstał teledysk w reżyserii Daniele Tofaniego, który nakręcono w mieście Latina na zachodnim wybrzeżu Włoch nad Morzem Tyrreńskim.



"Przebywanie w wodzie przez tak wiele godzin podczas kręcenia teledysku było dla mnie katartycznym przeżyciem. Uświadomienie sobie, że przyjemne uczucie unoszenia się na wodzie może w jednej chwili stać się niebezpieczne i śmiertelne, gdybym nie zachowała ostrożności, doskonale pasowało do tematu utworu" - dodała Scabbia.



Następca longplaya "Black Anima" (2019 r.) ujrzy światło dzienne 14 lutego 2025 roku nakładem Century Media Records. Zasłużona wytwórnia z Dortmundu szykuje pełen wachlarz edycji, w tym m.in. specjalny boks, w którym znajdziemy grę (karcianą lub planszową) z wykonaną na zamówienie kostką.

Lacuna Coil - szczegóły albumu "Sleepless Empire" (tracklista):

1. "The Siege"

2. "Oxygen"

3. "Scarecrow"

4. "Gravity"

5. "I Wish You Were Dead"

6. "Hosting The Shadow"

7. "In Nomine Patris"

8. "Sleepless Empire"

9. "Sleep Paralysis"

10. "In The Mean Time"

11. "Never Dawn".



