Gojira na wieść o śmierci Ozzy'ego Osbourne'a przerwała występ. Zadedykowali zmarłemu utwór

76-letni Ozzy Osbourne w ostatnich latach zmagał się z chorobą Parkinsona oraz poważnymi problemami z kręgosłupem, przez co nie był w stanie poruszać się o własnych siłach. 5 lipca 2025 roku po raz ostatni zobaczyć mogliśmy go na scenie w ramach wydarzenia "Back To The Beginning" będącego pożegnalnym koncertem Black Sabbath. Infomracja o śmierci Osbourne'a obiegła świat 22 lipca, niecałe trzy tygodnie po występie.