Założony w 1996 zespół Godsmack , w marcu 2025 roku odwiedzi Polskę. Grupa zasłynęła na początku lat 2000. za sprawą krążka " Awake ", na którym znalazły się przeboje takie jak " Greed " czy " Going Down ", który znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu " Mission: Impossible II ". Twórczość grupy mocno inspirowana jest sludge’owym i grunge’owym brzmieniem lat 90., a ich nazwa zaczerpnięta została od utworu Alice In Chains - "God Smack" ( sprawdź! ).

Na swoim koncie mają dziewięć albumów, a wydany w 2023 roku krążek "Lightning Up The Sky" ma być ostatnim wydawnictwem zespołu. Mimo wszystko, wokalista Sully Erna w wywiadzie dla "Meltdown" zapowiedział, że to jeszcze nie czas na zejście ze sceny: "Nie będzie nowego Godsmack. To znaczy, nie przewidzisz przyszłości, ale podjęliśmy decyzję, że od teraz będziemy celebrować muzykę, jaką nagraliśmy przez ostatnie 30 lat i po prostu cieszyć się największymi przebojami. Dziś nikt nie kupuje płyt. Ludzie tworzą playlisty ze swoich ulubionych utworów. Wydaje się to więc w dzisiejszych czasach rozsądną decyzją. Nie chcę już wkładać roku i półtora roku mojego czasu, wysiłku, krwi, potu i łez w dzieło sztuki, które ktoś rozerwie na kawałki, wybierze sobie parę singli i sobie pójdzie. Druga sprawa, że mamy 27 singli w top 10. To dużo. I tak nie zagramy wszystkich na jednym koncercie, bo zwykle gramy po około 15 piosenek. Pora więc uczcić nasz dorobek i dać fanom to, co chcą usłyszeć".