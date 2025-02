w 2012 roku Fieldy informował o przerwie od koncertowania z grupą ze względu na narodziny dziecka, a cztery lata temu wydał oświadczenie, z którego wynikało, że muzyk zdecydował się przerwać współpracę z zespołem ze względu na osobiste i zdrowotne problemy. Na koncertach zastępuje go do dzisiaj Ra Díaz, jednak fani wciąż liczą na powrót oryginalnego basisty oraz wspólny nowy album. W niedawnej rozmowie muzyk przyznał, że jego relacja z członkami Korn nie jest najlepsza.

Fieldy pojawił się w podcaście "Basement Talk" , gdzie zapytano go o obecne relacje z zespołem. Basista przyznał, że nie miał okazji rozmawiać z grupą od 2019 roku. Jego słowa były zadziwiające, ponieważ w 2021 roku brał on udział w transmitowanym w sieci wydarzeniu "Korn: Monumental" , a jego nazwisko pojawia się na liście twórców wydanego trzy lata temu albumu "Requiem".

Jeden z prowadzących zapytał, czy mimo tak długiej przerwy wciąż uważa, że emocje między nim a zespołem są dobre. Muzyk uznał, że bardzo cieszy go to, co robi Korn, na bieżąco śledzi ich poczynania i życzy im wszystkiego dobrego, jednak sam musi trochę wyluzować: "Nie rozmawiałem z tymi gośćmi od 2019 roku. Więc to tak, jakbyśmy byli po prostu oddzielnie... Oni działają. Są maszyną. Jadą. To szaleństwo. To super, że potrafią tak dalej gnać. Tak. Fajnie jest widzieć, że idą dalej. Wiesz, muszę się wyluzować. Po prostu sobie siedzę"