Przypomnijmy, że pierwsze wzmianki o następcę płyty "Grin" (Noise Records; 1993 r.) reaktywowanego w 2010 roku tria z Zurychu, docierały do fanów Coronera już blisko dekadę temu, mówiono wówczas nawet o premierze nowego albumu, która miała się wstępnie odbyć już w 2017 roku. Dlaczego na "Dissonance Theory", szósty longplay kultowej grupy pod wodzą gitarzysty Thomasa Vetterliego, musieliśmy czekać aż tak długo?

"Teoria dysonansu" wg Coronera - co już wiemy o nowej płycie Szwajcarów?

"Choć pierwsze pomysły zacząłem szkicować około 2015 roku, brakowało mi mentalnej przestrzeni na pełną koncentrację. Samo życie - gwałtowne wybuchy postępu, a potem długie okresy przestoju. Prowadzenie własnego studia nagraniowego oznacza stałe produkowanie innych zespołów przy jednoczesnym zarządzeniu całością. Po dziewięciu godzinach nagrywania i miksowania trudno wykrzesać z siebie wiele twórczej energii. Faktyczne sesje nagraniowe nowego albumu ruszyły dopiero w czerwcu 2023 roku - i nawet wówczas były wielokrotnie przerywane z tych samych powodów" - kolejne opóźnienia w pracach nad "Dissonance Theory" tłumaczy Thomas Vetterli alias Tommy T. Baron, lider Coronera.

"Sporo rozmyślałem nad tym, jak powinien brzmieć dziś Coroner, dość szybko zrozumiałem jednak, że spoglądanie wstecz nam nie służy. Owszem, jako muzyk z czasem dochodzisz do pewnego charakterystycznego dla siebie brzmienia, stąd - nawet gdy materiał jest nowy - nadal może to stanowić pomost do wcześniejszych etapów wynikający z prostego faktu, że to ja komponuję. Nie zamierzaliśmy jednak kontynuować jakiegoś tam dziedzictwa. Zależało nam na stworzeniu czegoś szczerego i osadzonego w teraźniejszości" - o brzmieniowych założeniach obranych przy komponowaniu nowej płyty mówi Vetterli.

Za nagrania szóstego longplaya Coronera odpowiadał Tommy Vetterli. Sesje odbyły się w należącym do gitarzysty zespołu studiu New Sound w Szwajcarii. W produkcję "Dissonance Theory" zaangażowani byli także Dennis Russ i Brytyjczyk Jordan Fish. Miksem i masteringiem w szwedzkim studiu Fascination Street (m.in. Opeth, Kreator, Amon Amarth) zajął się ceniony fachowiec Jens Bogren. Autorem okładki jest francuski artysta Stefan Thanneur.

Na wizytówkę "Dissonance Theory" wybrano singel "Renewal". W ciągu zaledwie kilku dni teledysk do premierowej kompozycji Szwajcarów zanotowała w sieci blisko 100 tysięcy odsłon, a licznik wciąż bije.

"'Renewal' otwiera rozdział czegoś, co stało się pierwszym albumem Coronera, z którego jestem całkowicie zadowolony, od początku do końca. Niech więc muzyka przemówi za siebie - przekonajcie się sami, czy przemawia też do was" - dodał Tommy T. Baron, który w latach 1996-2001 był także gitarzystą Kreator - luminarzy teutońskiego thrashu z Essen.

Wideoklip do singla "Renewal" wyreżyserował Dariusz Szermanowicz z wrocławskiego domu produkcyjnego Grupa 13 (m.in. teledyski Behemotha, Amon Amarth, Kreator).

Teledysk "Renewal" Coronera możecie zobaczyć poniżej:

Pierwsza od 32 lat płyta aktualnych podopiecznych niemieckiej Century Media Records będzie mieć swą premierę 17 października. Zasłużona wytwórnia z Dortmundu szykuje wersję CD, edycje winylowe, formaty cyfrowe oraz limitowany dwupłytowy mediabook CD wzbogacony o legendarną demówkę "Death Cult" z 1986 roku, na której zaśpiewał sesyjnie i napisał teksty sam Tom G. Warrior z Hellhammer i Celtic Frost, a dziś lider Triptykon.

Coroner po zmianach w składzie - kto zadebiutował na nowym albumie?

Dodajmy, że "Dissonance Theory" będzie pierwszą płytą Coronera z udziałem Diego Rapacchiettiego, który już w 2014 roku zastąpił na pozycji perkusisty założyciela formacji Markusa Edelmanna.

"Diego wzniósł nas na nowy poziom technicznej precyzji i muzycznej biegłości, które ukazały zupełnie nowe wymiary w naszym sposobie komponowania. Jego wszechstronność pozwoliła nam zgłębić nowe obszary bez utraty tożsamości. Zwłaszcza rytmicznie, byliśmy w stanie pchnąć wszystko dalej niż kiedykolwiek wcześniej" - swojego kolegę z zespołu zachwala Vetterli.

Skład powstałego w 1983 roku Coronera, którego awangardowy, progresywny styl grania z elementami m.in. jazzu, muzyki klasycznej i industrialu najlepiej określa nadany mu niegdyś przydomek "Rush thrash metalu", uzupełnia grający na basie wokalista Ron "Royce" Broder.

Coroner - szczegóły albumu "Dissonance Theory" (tracklista):

1. "Oxymoron"

2. "Consequence"

3. "Sacrificial Lamb"

4. "Crisium Bound"

5. "Symmetry"

6. "The Law"

7. "Transparent Eye"

8. "Trinity"

9. "Renewal"

10. "Prolonging".

