Autorem muzyki i tekstów na następcy longplaya "Legacy" (2016 r.) jest rzecz jasna Cezary "Cezar" Augustynowicz, pochodzący z Morąga założyciel i lider Christ Agony, grupy będącej jednym z pionierów polskiej sceny blackmetalowej. Nagrania "Anthems", rozpoczęte już dziewięć lat temu w Studio666 w Morągu, zakończono dopiero w tym roku. Produkcją (w tym miksem) zajęli się Michał Grabowski i Cezar. Okładkę przygotowało Divine Design.

Premierę "Anthems" ostatecznie ustalono na 26 września nakładem Deformeathing Production. Wraz ze startem przedsprzedaży płyty pojawił się drugi singel "Nocturnal Dominion". Wcześniej poznaliśmy utwór "Empire Of Twilight".

Christ Agony na "Anthems" wraca do korzeni

Jak informuje wydawca, "Anthems" to powrót do korzeni zespołu, który w tym roku świętuje swoje 35-lecie. Album jest surowy, majestatyczny i pełen rytualnej atmosfery. Odzwierciedla wszystkiego, co symbolizuje Christ Agony: mistycyzm, śmierć, mrok i transcendencję. Album niesie w sobie ponadczasowego ducha niczym "święte pismo spisane krwią i blaskiem księżyca".

Płyta "Anthems" ukaże się w kilku formatach: jako kaseta magnetofonowa (limitowany, kolekcjonerski nakład), płyta CD (klasyczny jewel case + slipcase), płyta winylowa (w kilku wersjach kolorystycznych) oraz limitowany, kolekcjonerski box w którym znajdzie się kaseta (w kolorze dostępnym tylko w boxie), regularne wydanie na CD, winyl (w kolorze dostępnym tylko w boxie), certyfikat z podpisem Cezara oraz torba na winyle z logiem Christ Agony (dostępna tylko w boxie).

Obok śpiewającego oraz grającego na gitarze i basie Cezara w nagraniach sesyjnie wzięli udział dwaj perkusiści: Dariusz "Daray" Brzozowski, koncertowy bębniarz norweskiego Dimmu Borgir i były muzyk m.in. Vadera, znany dziś także z polskich grup Hunter, Masachist, Black River czy Symbolical; oraz Dominik "August" Augustyn, członek mieleckiego Genius Ultor, w przeszłości kojarzony również z m.in. Stillborn i Deception.

Pierwszy z wymienionych perkusistów wystąpił w utworach "Sanctuary Of Death" i "Nocturnal Dominion", a drugi w kompozycjach "Empire Of Twilight" i "Dark Waters". W utworze "Rites Of The Black Sun" na didgeridoo (aborygeński instrument dęty na wzór tuby) zagrał Mateusz "V" Kujawa, na co dzień wokalista małopolskich formacji BaarRa i Jarun, niegdysiejszy frontman podkarpackiej Strzygi.

Christ Agony - szczegóły płyty "Anthem" (tracklista):

1. "Empire Of Twilight"

2. "Throne Of Eternal Silence"

3. "Sanctuary Of Death"

4. "Rites Of The Black Sun"

5. "Dark Waters"

6. "Nocturnal Dominion".

