Wchodząc w 2026 rok, Banisher powraca ze świeżą energią oraz nowym albumem "Metamorphosis", który według zapowiedzi stanowi najbardziej dojrzałe i różnorodne dokonanie zespołu, będąc jednocześnie podsumowaniem 20-letniej drogi formacji z Rzeszowa. Piąty longplay podopiecznych Selfmadegod Records jest także refleksją nad burzliwym światem, który go ukształtował. Choć album ten jest głęboko zakorzeniony w historii samego zespołu, odnosi się również do szerszych tematów izolacji, niepewności, przemiany i upadku, które zdefiniowały ostatnie lata. Nowy materiał grupy pilotuje właśnie wypuszczony singel "Manifest Of Justice".

Banisher ogłasza manifest. O czym opowiada singel "Manifest Of Justice"?

"'Manifest Of Justice' przedstawia mroczną wizję kresu ludzkości, opowiedzianą z perspektywy bezlitosnej demonicznej siły powstającej przeciwko człowiekowi. Utwór ukazuje zagładę nie jako karę, lecz jako sprawiedliwość, uosabiając nieuchronność losu oraz cień, który drzemie w każdym z nas" - o nowym singlu napisał Hubert Więcek, gitarzysta i lider Banishera.

"Kapitalny i niesamowity", " Numer wbija to mojej topki", "Potęga", "Czysty ogień" - czytamy w komentarzach o premierowej kompozycji podkarpackich deathmetalowców.

Teledysk do singla "Manifest Of Justice" możecie zobaczyć poniżej:

Album "Metamorphosis" trafi do sprzedaży już 30 stycznia nakładem zasłużonej Selfmadegod Records z Białej Podlaskiej. Materiał dostępny będzie w wersji CD (również limitowanej) oraz - po raz pierwszy w historii zespołu - na winylu.

Banisher - kim są?

Banisher powstał w Rzeszowie w 2005 roku z inicjatywy Huberta Więcka, koncertowego gitarzysty Dieth i Acid Drinkers oraz byłego członka krośnieńskiego Decapitated. Muzykę rzeszowskiej grupy można określić jako nowoczesny death metal, dojrzały i zaawansowany technicznie, a jednocześnie z chwytliwymi riffami, intensywną perkusją i agresywnym, wściekłym wokalem. Inspirowane snami i koszmarami, skłaniające do refleksji teksty odzwierciedlają różnorodne emocje i tworzą oniryczną atmosferę, pełną konsternacji, przerażenia, rozpaczy i złości. Przez lata w skład Banisher wchodzili muzycy związani z Decapitated, Fleshgod Apocalypse, Belphegor, Vital Remains, DIETH i Hate.

Poprzedni album zespołu, "Degrees Of Isolation", ujrzał światło dzienne nakładem Selfmadegod Records w 2020 roku. Po wydaniu trzech nowych singli w latach 2023-2024, Banisher ruszył w "Aftermath Tour", podczas której zagrał 12 koncertów w całej Polsce. W 2025 roku zespół połączył siły z Terrordome i Dormant Ordeal w ramach "Triple XX Tour" - wspólnej trasy z okazji 20-lecia działalności zespołów, której kulminacją był wyjątkowy koncert w rodzinnym Rzeszowie podczas festiwalu Rockowa Noc.

Obecny skład formacji Banisher tworzą belgijski wokalista Jorgi Vanhees, gitarzysta i założyciel Hubert Więcek oraz basista Piotr Kołakowski. Koncertowe szeregi grupy uzupełnia perkusista Oliver "Monti" Monticolo.

Banisher - szczegóły albumu "Metamorphosis" (tracklista):

1. "Manifest Of Justice"

2. "Daymare"

3. "Aftermath"

4. "Metamorphosis"

5. "Metamorphosis Pt. 2"

6. "Born To Die"

7. "Demons"

8. "Soul Deformed".

„The Voice Senior”: Majka Jeżowska opowiedziała o synu TVP