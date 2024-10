"Blood Dynasty" będzie 12. longplayem międzynarodowej grupy rodem ze Szwecji, która w przyszłym roku obchodzić będzie 30. urodziny. Miksem i masteringiem nowego dokonania słynnych melodyjnych deathmetalowców w szwedzkim studiu Fascination Street zajęli się odpowiednio Jens Bogren i Tony Lindgren. Autorem okładki jest amerykański artysta Alexander Reisfar, którego prace zdobią także dwa poprzednie albumu Arch Enemy: "Will To Power" (2017 r.) i "Deceivers" (2022 r.).

"Nowy album przesuwa granice tego, co do tej pory zrobiliśmy - jest na nim wszystko, czego spodziewalibyście się po tym zespole, plus jeszcze trochę! Nie możemy się już doczekać, aż go usłyszycie i poczujecie energię, którą wtłoczyliśmy w każdy utwór. Witajcie w 'Blood Dynasty'!" - powiedział Michael Amott, założyciel i gitarzysta Arch Enemy.

Arch Enemy: Pasja i metalowe szaleństwo w nowym singlu "Liars & Thieves"

Ogłaszając premierę nowej płyty, zespół podzielił się z fanami premierową kompozycją. "Liars & Thieves" to drugi - po wypuszczonym ku zaskoczeniu fanów w sierpniu "Dream Stealer" - singel pilotujący "Blood Dynasty". Tekst "Liars & Thieves", niosącego w sobie przesłanie mówiące o wytrwałości i wewnętrznych zmaganiach, dotyczy walki z podstępem i przeciwnościami losu.

"'Liars & Thieves' to szybki i ciężki utwór z melodią, która zagnieżdża się w głowie - nie mówcie więc, że was nie ostrzegałem! Graliśmy go ostatnio na żywo i widać, że pod sceną to absolutna bestia. Towarzyszący mu teledysk, w reżyserii Jensa De Vosa, nakręciliśmy podczas trwającej europejskiej trasy. Pokazaliśmy w nim pasję i metalowe szaleństwo na tych niesamowitych koncertach, gdy fani i zespół stanowią jedność" - podkreślił Michael Amott.

Arch Enemy - LIARS & THIEVES (Official Video)

"Blood Dynasty" będzie pierwszym albumem Arch Enemy z udziałem nowego amerykańskiego gitarzysty Joeya Concepciona. 33-letni muzyk, który od lat realizuje się również jako artysta solowy i znany był wcześniej m.in. z grup The Absence, Armageddon i Sanctuary, zastąpił na tej pozycji Jeffa Loomisa (eks-Nevermore), innego wirtuoza gitary elektrycznej z USA, który pod koniec 2023 roku - po dziewięciu latach w szeregach formacji z Halmstad - rozstał się z Arch Enemy.

Przypomnijmy, że międzynarodowy skład zespołu pod wodzą Szweda Michaela Amotta, lidera i gitarzysty Arch Enemy, byłego muzyka Carnage i kultowego brytyjskiego Carcass, uzupełniają od lat jego dwaj rodacy, czyli perkusista Daniel Erlandsson i basista Sharlee D'Angelo, niegdysiejszy muzyk m.in. Mercyful Fate, Kinga Diamonda i Witchery; oraz kanadyjska wokalistka Alissa White-Gluz, która w tym roku świętuje 10. rocznicę dołączenia do Arch Enemy.

Płyta "Blood Dynasty" trafi na rynek 28 marca 2025 roku z nalepką niemieckiej Century Media Records. Zasłużona wytwórnia z Dortmundu przygotowuje wersję CD, winyl i formaty cyfrowe. Materiał będzie też dostępny w limitowanych edycjach z dwiema dodatkowymi kompozycjami, które znajdziemy w kolekcjonerskich zestawach (m.in. dwupłytowy album winylowy wraz z CD).

Arch Enemy - szczegóły albumu "Blood Dynasty" (tracklista):

1. "Dream Stealer"

2. "Illuminate The Path"

3. "March Of The Miscreants"

4. "A Million Suns"

5. "Don't Look Down"

6. "Presage"

7. "Blood Dynasty"

8. "Paper Tiger"

9. "Vivre Libre"

10. "The Pendulum"

11. "Liars & Thieves".



