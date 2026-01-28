Do ich dyspozycji jak zwykle będą czerwone przyciski, które mogą zakończyć niezbyt udane występy, a także golden buzzer, który przeniesie uczestników wprost do półfinałów!

Jak wiadomo, 17. sezon "Mam Talent!" wystartuje na antenie TVN 21 lutego br. Program będzie emitowany w soboty o 19:45. W roli współprowadzącej zadebiutuje bowiem znana z "Dzień dobry TVN" Paulina Krupińska - żona Sebastiana Karpiela-Bułecki, lidera Zakopower i jurora "Must Be The Music". W programie pojawi się u boku Jana Pirowskiego, w miejsce Agnieszki Woźniak-Starak, która zdecydowała się zakończyć pracę na planie show.

17. edycja "Mam Talent!" ze sporymi zmianami. Pojawi się kolejna znajoma twarz

Do do ekipy programu dołącza Czarek Czaruje. Cezary Gołębiowski po raz pierwszy pojawił się na scenie show jako uczestnik 11. edycji programu. Od tamtej pory jego kariera nabrała tempa - dziś Czarek jest rozpoznawalnym twórcą internetowym, którego kreatywność, wyjątkowe umiejętności oraz niepowtarzalne poczucie humoru przyciągają rzesze fanów w sieci.

Tym razem Czarek pojawi się w nim w zupełnie nowej roli. Zdradzi widzom, co dzieje się za kulisami i jak uczestnicy przygotowują się do swoich występów. Będzie też nieocenionym wsparciem dla wszystkich oczekujących na swój występ - jako były uczestnik programu, jak nikt rozumie napięcie i ekscytację przed wejściem na scenę.

Program będzie dostępny również w Playerze oraz HBO Max.

