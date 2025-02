Afera wokół "Mam Talent". Agnieszka Woźniak-Starak oburzona. "Odcinam się"

Pod video na oficjalnym profilu show na Instagramie widniał napis "witamy nowych uczestników". Agnieszka Woźniak-Starak uznała, że taka promocja to gruba przesada, co wymownie skwitowała zostawiając komentarz: "Serio?".

Internauci również nie powstrzymywali się przed krytyką stacji, pisząc: "To żart ? Jeśli tak to mało śmieszny", "Masakra, jak tak można? Wstyd" czy "Obrzydliwa promocja. Takie traktowanie egzotycznej małpki to krzywda dla zwierzęcia. Nie wiem kto u Was w social mediach pracuje, ale zdecydowanie osoba ta nie ma wyczucia".