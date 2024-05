"Z przykrością informujemy, że musieliśmy zrezygnować z organizacji koncertu KK's Priest, zaplanowanego na 13 lipca 2024 roku w klubie A2 we Wrocławiu. Koncert zorganizuje zastępczo firma Knock Out Productions. Wydarzenie odbędzie się w tym samym terminie, ale w zmienionej lokalizacji" - czytamy w ogłoszeniu sygnowanym przez Metal Mind Productions.

Koncert zostanie zorganizowany w Klubie Kwadrat w Krakowie. Wszystkie zakupione bilety podlegają zwrotowi i nie będą honorowane na wydarzeniu w Krakowie. Wejściówki do nowego miejsca trafiły już do sprzedaży w cenie ponad 156 zł.



KK's Priest promować będzie swój drugi album "The Sinner Rides Again", który ukazał się pod koniec września 2023 r.

KK's Priest: Szczegóły koncertu w Polsce

Grupa KK's Priest działa od 2019 r. Formację powołał do życia K.K. Downing (do 2011 r. gitarzysta Judas Priest ), były wokalista Judas Priest Tim "Ripper" Owens (Amerykanin śpiewał w tej formacji w latach 1996-2003) oraz A.J. Mills (gitara), Tony Newton (bas) i Sean Elg (perkusja), który jeszcze przed nagraniem debiutanckiego albumu "Sermons of the Sinner" zastąpił kontuzjowanego Lesa Binksa, muzyka Judas Priest w latach 1977-1979.

Przypomnijmy, że K.K. Downing przy rozstaniu z legendą metalu podawał, że było przynajmniej 21 powodów odejścia, wymieniając m.in. brak współpracy z "elementami zespołu i menedżmentem". Po latach wystąpił z dawnymi kolegami podczas ceremonii wprowadzenia legendy metalu do Rock and Roll Hall of Fame w listopadzie 2022 r.



Utwory na drugą płytę wyprodukowane i napisane zostały przez Downinga, a zmiksowane i zmasterowane zostały przez Jacoba Hansena. Za oprawę graficzną odpowiadał Andy Pilkington.

Przed gwiazdą wieczoru zaprezentuje się death/thrashmetalowy Dieth. Międzynarodowy skład tworzą basista David Ellefson (wieloletni muzyk Megadeth), szwedzki gitarzysta i wokalista Guilherme Miranda (eks-Entombed A.D.) oraz perkusista Michał Łysejko (eks-Decapitated). Grupa zadebiutowała w czerwcu 2023 roku za sprawą płyty "To Hell And Back".