Wodecki Twist 2020 w wersji online: Znamy program festiwalu

27 września w Krakowie w wersji online odbędzie się trzecia edycja festiwalu Wodecki Twist, która z powodu pandemii koronawirusa została przeniesiona z początku czerwca.

Piosenki Zbigniewa Wodeckiego zaśpiewa m.in. Natalia Kukulska

70. urodziny Zbigniewa Wodeckiego, fortepian w roli głównej, uwielbiane przez publiczność koncerty w plenerze i wielka gala pod tytułem "Dobrze, że jesteś" - takie plany mieli na początek czerwca organizatorzy festiwalu Wodecki Twist.

Pandemia koronawirusa pokrzyżowała te plany, jednak ostatecznie impreza odbędzie się w wersji online. Całość będzie transmitowana na żywo na kanale Fundacji im. Zbigniewa Wodeckiego na YouTube i dostępna bezpłatnie przez pół roku od premiery.



"W jednym z najtrudniejszych momentów dla kultury w historii najważniejsze jest to, aby się nie poddać. Z miłości do muzyki!" - podkreślają twórcy.

"Festiwal WODECKI TWIST co roku inaugurowała piosenka 'Zacznij od Bacha' w wykonaniu najznakomitszych chórów z całej Polski. Nie rezygnujemy z tego zwyczaju. W związku z ograniczeniami epidemiologicznymi trzeba jednak przenieść wspólne śpiewanie z krakowskiego Rynku Głównego do sieci. I kto wie, być może jeszcze więcej osób włączy się w to wydarzenie? Zespoły chóralne z całej Polski przygotują nagranie piosenki Zbigniewa Wodeckiego i w niedzielę, 27 września, zaproszą do śpiewania widzów i fanów festiwalu za pośrednictwem mediów społecznościowych" - czytamy.

Tego samego dnia w Teatrze im. Juliusza Słowackiego odbędzie się gala "Dobrze, że jesteś" z piosenkami Wodeckiego o miłości.

Specjalne aranżacje na tę okazję przygotował Tomasz Szymuś, pod którego batutą wystąpią muzycy tego dnia. Zespołowi będzie towarzyszyć Santander Orchestra. Zaśpiewają Kuba Badach, Ania Rusowicz, Natalia Kukulska oraz związani z teatrem Słowackiego Ewelina Casette, Katarzyna Zawiślak-Dolny, Agnieszka Judycka i Daniel Malchar. Koncert poprowadzi Magda Miśka-Jackowska.

Część muzyczną uzupełnią audiowizualne materiały z archiwum. A w nich zarówno Zbigniew Wodecki, jak i artystyczny Kraków.