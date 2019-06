Dawid Podsiadło i "Lubię wracać tam, gdzie byłem" Zbigniewa Wodeckiego. Fani wzruszeni

Dawid Podsiadło po raz kolejny zachwycił swoich fanów. Wokalista podczas Wodecki Twist Festiwal w Krakowie zaśpiewał utwór zmarłego przed dwoma laty Zbigniewa Wodeckiego "Lubię wracać tam, gdzie byłem". Słuchacze nie kryli wzruszenia.

Dawid Podsiadło wykonał utwór Zbigniewa Wodeckiego AKPA

Zbigniew Wodecki odszedł 22 maja 2017 roku, pozostawiając po sobie wiele znakomitych utworów. Chociaż od śmierci tego wielkiego artysty minęły już ponad dwa lata, to wciąż trudno się pogodzić z myślą, że nie ma go już wśród nas. Kiedy więc narodził się pomysł stworzenia festiwalu upamiętniającego tę wybitną postać, szybko spotkał się on z aprobatą sporej grupy twórców.



W Krakowie odbyła się już druga edycja tego wydarzenia, czyli Wodecki Twist Festiwal, na którym wystąpiło wiele gwiazd. Wśród nich pojawił się także Dawid Podsiadło, który zmierzył się z utworem zatytułowanym "Lubię wracać tam gdzie byłem". Autorem muzyki do piosenki był Zbigniew Wodecki, słowa natomiast stworzył Wojciech Młynarski (sprawdź tekst utworu!).



Wideo Zbigniew Wodecki - Lubię Wracać Tam, Gdzie Byłem (KFPP Opole 1980)

Występ Dawida obfitował w wiele wzruszeń, a świadczyć mogą o tym liczne komentarze, jakie pojawiły się pod zamieszczonym w sieci filmem.

Według niektórych Dawid Podsiadło momentami barwą głosu przypominał nawet wielkiego mistrza! Nic więc dziwnego, że ogromna grupa fanów nie kryła swojego wzruszenia i emocji, jakie towarzyszyły im w trakcie słuchania utworu.

Wideo LIVE: Dawid Podsiadło - Lubię wracać tam gdzie byłem

"Dziękuję Ci Dawidzie za przepiękne wykonanie piosenki Zbigniewa Wodeckiego 'Lubię wracać', wzruszyłam się tak do dna mojej duszy" - pisano w komentarzach.

"Ta piosenka powstała na nowo".

"JEST BOSKO. Dzięki Panie Podsiadło".

"Szkoda, że pan Wodecki nie doczekał, abyście mogli to razem zaśpiewać. Byłoby niebiańsko, chociaż i tak jest pięknie".

Wodecki Twist Festiwal - Koncert "Chwytaj dzień" (8 czerwca 2019) 1 23 Zobacz zdjęcia z drugiego koncertu "Chwytaj dzień" w ramach Wodecki Twist Festiwal 2019 Matt Dusk Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 23