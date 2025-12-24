"Wielkie Kolędowanie z Polsatem" w Rzeszowie. Widzowie ocierali łzy wzruszenia

"Jezuska narodzonego wszyscy witajmy" - tym wersem przywitał zebranych zespół Resovia Saltans, a następnie wszyscy zebrani artyści wspólnie odśpiewali "Dzisiaj w Betlejem". Tegoroczne "Wielkie kolędowanie z Polsatem" odbyło się w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rzeszowie i było otwarte również dla mieszkańców miasta.

"W naszych polskich domach to najważniejszy okres w roku, kiedy w końcu mamy czas na to, co najważniejsze - na czas z drugim człowiekiem. Przede wszystkim jesteśmy razem. A kiedy jesteśmy razem, wtedy oczywiście kolędujemy" - mówił Tomasz Wolny, który prowadził wydarzenie wraz z Olą Filipek z RMF FM. "Dziś kolędujemy i pomagamy" - wspomnieli również prowadzący, nawiązując do Fundacji Polsat, która wspiera podopiecznych w walce o życie i zdrowie. "Za każdy ten piękny gest dziękujemy" - dodał Wolny.

"Pokój i dobro - tym franciszkańskim pozdrowieniem witam wszystkich zebranych i tych, którzy nas oglądają. Dzisiejszego wieczoru otwórzmy nasze serca na nadzieję i radość, które wypływają z tajemnicy narodzenia Pana Jezusa. Życzę wszystkim błogosławionego, ciepłego i pełnego pokoju wieczoru" - mówił z kolei ojciec Joachim Ciupa.

"Wśród nocnej ciszy" zaśpiewała Beata Kozidrak, Sebastian Karpiel-Bułecka i Staszek Kukulski w duecie wykonali "Gore gwiazda Jezusowi", akompaniując sobie na skrzypcach, a następnie wzruszającą kolędę "Lulajże Jezuniu" przypomniała Małgorzata Walewska.

Z żywej szopki ustawionej przed Bazyliką Justyna Steczkowska przepięknie wykonała mniej znaną, ale równie piękną kolędę "Zaśnij, Dziecino", z kolei Piotr Sołoducha z zespołu Enej, grając na akordeonie, wspomniał "Z narodzenia Pana". "Cichą noc", zapowiedzianą przez prowadzącego jako niezwykle aktualna, zaśpiewała Kayah w duecie z Żanetą Łabudzką, a Warszawski Chór Chłopięcy zaprezentował "Północ już była".

Później Ralph Kaminski wzruszył kolędą "Gdy śliczna Panna", kwartet złożony z Piotra Sołoduchy, Staśka Kukulskiego oraz duetu Kuba i Kuba wspólnie zaśpiewał "Bracia, patrzcie jeno", natomiast Natalia Szroeder - "Jezus malusieńki".

"Zaśpiewajmy, ile sił w gardle, aby mury tej Bazyliki dosłownie zadrżały" - mówił Tomasz Wolny, zapowiadając występ Staśka Kukulskiego i zespołu Resovia Saltans z kolędą "Tryumfy Króla Niebieskiego". Niespodziewanie usłyszeliśmy w tym wykonaniu również solówkę na gitarze elektrycznej! Zebrani w Bazylice oraz widzowie usłyszeli też: "W dzień Bożego Narodzenia" (Żaneta Łabudzka), "O, gwiazdeczko" (Kasia Polewany) i "Pastorałka prosto z nieba" (Franek Jastrzębski). Występ tego ostatniego sprawił, że niejedna osoba wycierała łzy.

"Chciałabym z całego serca życzyć wam, by te święta były wyjątkowe, rodzinne. Przede wszystkim zdrowia i dużo radości na co dzień. By nikt nie starał się nas podzielić, bo jesteśmy pięknym, mądrym narodem. Wszystkiego najlepszego wszystkim Polakom" - powiedziała Beata Kozidrak przed wykonaniem "W żłobie leży".

Później Justyna Steczkowska przypomniała "Mario, czy ty wiesz?", Kuba i Kuba nieco przyśpieszyli tempo utworem "Skrzypi wóz", a Ralph Kaminski zaśpiewał "Kolędę dla Piotra".

"Mizerna, cicha, stajenka licha - trudno uwierzyć, że tak na świat przyszedł nasz Zbawiciel, ale przyszedł, by zwyciężyć zło" - mówił prowadzący, a następnie Sebastian Karpiel-Bułecka zaprosił wszystkich: "Pójdźmy wszyscy do stajenki". "Na Podhalu jest nasze serce, dlatego chcielibyśmy zagrać teraz państwu góralską kolędę. Chcielibyśmy życzyć też wszystkim wesołych świąt, niech się wam wszystkim darzy!" - powiedział jeszcze Karpiel-Bułecki, po czym zaśpiewał "Dobrze ześ sie Jezu pod Giewontem zrodził".

Małgorzata Walewska przypomniała wspomnianą już wcześniej kolędę "Mizerna, cicha, stajenka licha", potem usłyszeliśmy też "Przybieżeli do Betlejem" duetu Kasia Polewany i Stasiek Kukulski, "Nie było miejsca dla Ciebie" (Kayah) i "Lulejże Mi, Lulej" (Natalia Szroeder). Na koniec dostaliśmy jeszcze wspólne wykonanie "Bóg się rodzi". Artystom podczas całego koncertu towarzyszyła Grott Orkiestra.

