Wielkie gwiazdy żegnają lato. To ostatnia szansa na wakacyjną zabawę

Pierwszego dnia widzowie zobaczą Świętokrzyską Galę Kabaretową, w której wystąpią m.in. Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Moralnego Niepokoju, Nowaki, Kabaret Młodych Panów, K2 i Trzecia Strona Medalu. Prowadzącymi wieczór będą Agnieszka Kaczorowska i Kabaret Skeczów Męczących.

Na publiczność czeka premierowy program przygotowany specjalnie na tę okazję. "Tym razem bierzemy na tapet codzienność, która potrafi zaskoczyć bardziej niż najbardziej szalona fikcja. Co zrobić, gdy zamiast zegarka czy perfum dostajesz w prezencie… pakiet badań profilaktycznych? Gwarantuję, że odpowiedź rozbawi Was do łez" - zapowiada Robert Korólczyk, lider Kabaretu Młodych Panów.

Niedziela pełna gwiazd i największych hitów

Dzień później Kadzielnia zmieni się w prawdziwe centrum muzyczne. Na scenie wystąpią m.in. Edyta Górniak, Urszula, Beata Kozidrak z zespołem Bajm, Doda, Smolasty, Cleo, Golec uOrkiestra, Vix.N, a także Skolim. Widzowie usłyszą zarówno klasyki, jak "Co mi Panie dasz", "Konik na biegunach" czy "Dotyk", jak i najnowsze przeboje, w tym "Wyglądasz idealnie" Skolima czy "Solo" Blanki.

"Już w tę niedzielę robimy totalną imprezę w kieleckiej Kadzielni na Magiczne Zakończenie Wakacji! Będzie gorąco, będzie tanecznie i będzie tak, jak lubicie - na pełnym luzie i z dobrą energią! Wbijajcie na koncert, a jak nie dacie rady, to oglądajcie nas w Polsacie. Nie może Was zabraknąć! Do zobaczenia, kochani!" - zachęca Skolim.

Goście z zagranicy i eurowizyjne emocje

Tegoroczna edycja będzie miała także międzynarodowy akcent. W Kielcach wystąpi Michael Patrick Kelly, były członek The Kelly Family, który zaśpiewa swoje światowe hity, m.in. "Beautiful Madness" i "Throwback". Publiczność zobaczy również występ Tommy'ego Casha, reprezentanta Estonii w 69. Konkursie Piosenki Eurowizji w Bazylei. Jego utwór "Espresso Macchiato", nagrodzony trzecim miejscem, stał się viralowym przebojem w mediach społecznościowych.

Kto zdobędzie tytuł Przeboju Lata?

Podczas niedzielnego koncertu rozstrzygnie się także plebiscyt Przebój Lata Radia ZET i Polsatu. O miano najgorętszego hitu walczą m.in. Roxie ("Błękit"), duet Jonatan & Smolasty ("Lady"), Kuba i Kuba ("Dość"), Gromee & Tyler Shaw ("Fire") oraz Wiktoria Kida & Księga Żywiołów ("Oj, dziewczyno").

Telewizyjna transmisja i prowadzący

Całe wydarzenie będzie transmitowane na antenie Polsatu. Niedzielny koncert poprowadzą Adam Zdrójkowski, Agnieszka Kołodziejska, Maciej Rock i Kamil Baleja. Producentem wydarzenia jest Agencja Artystyczna Eskander.

