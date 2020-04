Wielki koncert "One World: Together at Home". Muzycy podziękowali medykom

Największe światowe gwiazdy zagrały koncert "One World: Together at Home" na rzecz służby zdrowia walczącej z pandemią koronawirusa. Za wydarzeniem stoją m.in. Lady Gaga, Chris Martin z grupy Coldplay, John Legend i WHO (Światowa Organizacja Zdrowia).

W koncercie "One World: At Home" wzięły udział największe światowe gwiazdy /Dan MacMedan-USA TODAY NETWORK/Sipa USA /East News

Sobotni koncert "One World: Together At Home" (18 kwietnia) pomyślany był jako wsparcie i podziękowanie dla służby zdrowia. Dotychczas w ramach współpracy zebrano już ponad 50 mln dolarów. Akcja miała na celu zmotywowanie liderów sektora prywatnego do wspierania funduszu COVID-19 Solidarity Response Fund Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Rozpoczęta 16 marca 2020 r. przez wokalistę Coldplay, Chrisa Martina, akcja "Razem w domu", szybko stała się platformą, na której artyści mogą dzielić się swoją muzyką z fanami w określonym celu - informowania milionów osób o wysiłkach WHO w zakresie zapobiegania, wykrywania i reagowania na pandemię COVID-19.

6 kwietnia odbyła się konferencja Światowej Organizacji Zdrowia. Na zebraniu pojawiła się Lady Gaga, która ogłosiła, że we współpracy z WHO zorganizuje koncert, podczas którego wystąpi wiele gwiazd światowej muzyki.

Od początku pandemii ze swoich domów zagrali m.in. Elton John, Paul McCartney, Billie Eilish, Andrea Bocelli, Chris Martin (Coldplay), Alanis Morrisette, Billie Joe Armstrong (Green Day), Eddie Vedder (Pearl Jam), Idris i Sabrina Elba, John Legend, Lady Gaga, Lang Lang, Lizzo, Priyanka Chopra Jonas, Alicia Keys, Camila Cabello, Celine Dion, Jennifer Lopez, LL Cool J, Lupita Nyong'o, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Pharrell Williams, Sam Smith, Shawn Mendes, Taylor Swift, Usher, Victoria Beckham, Stevie Wonder, J Balvin czy Maluma.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Elton John w trasie materiały promocyjne

Dwugodzinny program "One World: Together at Home" był prowadzony przez gwiazdy największych sieci telewizyjnych: Jimmy'ego Fallona z "The Tonight Show", Jimmy'ego Kimmela z "Jimmy Kimmel Live" i Stephena Colberta z "The Late Show with Stephan Colbert".

"Jestem dzisiaj tak szczęśliwa, że stanowimy wspólnie jeden świat" - mówiła Lady Gaga, wspominając o pracownikach medycznych ryzykujących życiem w walce z wirusem. "Myślę o nich każdego dnia, modlę się za nich każdego dnia" - dodała. Koncert rozpoczęła piosenką "Smile" Nat King Cole'a.



Wideo Lady Gaga performs "Smile" | One World: Together At Home

Paul McCartney przypomniał, że jego matka była pielęgniarką i miał okazję spotykać się i z jej środowiskiem. "Powiedzmy naszym liderom, że potrzebujemy ich w celu wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej na całym świecie, aby taki kryzys nigdy się nie powtórzył" - apelował. Zaśpiewał piosenkę "Lady Madonna". "Koronawirus jest w kłopotach, gdy angażują się Beatlesi" - żartował Jimmy Kimmel.

Wideo Paul McCartney performs "Lady Madonna" | One World: Together at Home

Jennifer Lopez zaśpiewała utwór Barbary Streisand "People", Elton John wykonał "I'm Still Standing", a The Rolling Stones - piosenkę "You Can't Always Get What You Want". Do Jimmy'ego Fallona i zespołu The Roots dołączyli pracownicy służby zdrowia w utworze "Safety Dance".

Wideo Jimmy Fallon & The Roots Perform "Safety Dance" with First Responders | One World: Together At Home

Program obejmował zarówno występy na żywo, jak i te nagrane wcześniej przez największych światowych artystów, którzy zapowiedzieli wielomilionowe wsparcie dla funduszu Solidarity Response Fund WHO. W audycji znalazły się wywiady z ekspertami z WHO, a także historie pracowników służb medycznych z całego świata, pracujących na pierwszej linii frontu walki z wirusem.

Lady Gaga na koncercie w Miami 1 / 8 Lady Gaga na koncercie w Miami Źródło: Agencja FORUM Autor: MEGA / The Mega Agency udostępnij

Program telewizyjny poprzedziła wyjątkowa, sześciogodzinna transmisja z całego świata, mająca na celu wsparcie pracowników służby zdrowi, którzy codziennie ratują ludzkie życia na całym świecie.

Anitta na ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Rio (5 sierpnia 2016 r.) 1 / 8 Brazylijska wokalistka Anitta była jedną z gwiazd, które pojawiły się na otwarciu igrzysk olimpijskich w Rio Źródło: Getty Images Autor: Elsa udostępnij

Live streaming "One World: Together at Home" dotarła cyfrowo do milionów osób na całym świecie i obejmowała występy takich gwiazd, jak Adam Lambert, Anitta, Annie Lennox, Becky G, Ben Platt, Billy Ray Cyrus, Charlie Puth, Christine and the Queens, Common, Delta Goodrem, Ellie Goulding, FINNEAS, Heidi Klum, Hozier, Jack Black, Jack Johnson, James McAvoy, Jason Segel, Jennifer Hudson, Jess Glynne, Jessie J, Jessie Reyez, John Legend, Juanes, Kesha, Lady Antebellum, Lang Lang, Leslie Odom Jr., Lewis Hamilton, Liam Payne, Lindsey Vonn, Luis Fonsi, Maren Morris, Michael Bublé, Milky Chance, Niall Horan, Rita Ora, Samuel L Jackson, Sarah Jessica Parker, Sheryl Crow, The Killers i Zucchero.

Zachwyca nie tylko na scenie. Rita Ora na czerwonym dywanie 1 / 12 Rita Ora to brytyjska wokalistka o albańskich korzeniach, która słynie ze swoich oryginalnych stylizacji podkreślających jej kobiece kształty. Uwodzi nie tylko na scenie, ale i podczas oficjalnych imprez. Zobaczcie, jak wokalistka prezentuje się na czerwonym dywanie! Źródło: Getty Images Autor: Jason Merritt udostępnij

W Polsce wydarzenie emitowane będzie w niedzielę (19 kwietnia) na antenach MTV Polska (godz. 20:00), Canal+ (godz. 21:00), Paramount Channel HD (godz. 22:20) oraz Comedy Central Polska (godz. 23:05).

Na całym świecie potwierdzono zakażenie koronawirusem u ponad 2,3 mln osób (ponad 160 tys. zmarło). W Polsce jest już ponad 8000 przypadków (zmarło 350 osób).

