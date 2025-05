W fotelach trenerów w ósmej edycji "The Voice Kids" zasiadają Cleo, Natasza Urbańska oraz Tomson i Baron, a na scenie mierzą się młodzi wokaliści w wieku 8-14 lat.

Za nami już bitwy we wszystkich trzech drużynach. Z drużyn Cleo do finału przeszli Julia Witulska, StaśKaroń i Jula Szczypior. Z teamu Nataszy z kolei w kolejnym etapie zameldują się Oskar Podolski, Marianna Kłos i Fabian Pieniuta.

Zmagania w drużynie Tomsona i Barona. Co się działo?

Ostatnim odcinkiem przed finałem były bitwy w drużynie Tomsona i Barona. Jako pierwsi na scenie pojawili się Franek, Jagoda oraz Amelia, którzy otworzyli zmagania piosenką "Wolne duchy". Zapytana Cleo opowiedziała się za Frankiem i on właśnie dostał się do etapów sing off.

Drugie trio stworzyli Oskar, Ignacy oraz Krzysztof, którzy zaśpiewali "Czułe miejsce" z repertuaru Baranovskiego. "Każdy z was jest inny, ale gdybym musiała się teraz zastanowić, to dalej poszłabym z Oskarem" - mówiła Cleo, Natasza z kolei postawiłaby na Ignacego i to z nią zgodzili się trenerzy.

Trio numer trzy to Laura, Lena oraz Karolina. Dziewczyny wykonały utwór "As". "Największą charyzmę wyczułam u Laury" - stwierdziła Cleo, a Tomson i Baron zgodzili się z jej wyborem. Wielkie emocje wzbudzili Gabriela, Marcel oraz Staszek, który wspólnie zaśpiewali przebój The Jackson 5 "Who's Lovin' You". Trenerzy do etapu sing off zaprosili Marcela.

Piątą trójkę stworzyły Emilia, Alicja i Iga, które zaprezentowały wielki polski przebój - "Ostatni" Edyty Bartosiewicz. Co ciekawe, nastolatki nie znały wcześniej tej piosenki, jednak na scenie poradziły sobie świetnie. "Zrobiłyście to naprawdę, naprawdę dobrze!" - komentowała Cleo. Bitwę wygrała Iga. Ostatni na scenie pojawili się Julia, Zosia oraz Karol z piosenką"Detox" z repertuaru Sary James.

Po etapie sing offów dowiedzieliśmy się, że do finału przeszli Laura Rumpel, Zosia Wójcik i Marcel Kózka.

"The Voice Kids": widzowie niezadowoleni z decyzji trenerów

Decyzje trenerów programu jak zawsze wywołały w sieci ożywioną dyskusję. "Bardzo mocna trójka finalistów. Z tej drużyny to co najmniej połowa dzieciaków zasłużyła na finał. Gratulacje dla Wszystkich", "Zosia wygra to, nie ma innej opcji... A cała szóstka najmocniejsza w tej edycji" - komentuje część widzów.

Inni jednak piszą o ustawce, apelują też o zmianę zasad. "To powinno być podzielone, że np. od 8 do 11 lat i od 12 do 14, tak to jest niesprawiedliwie, bo 10-latka nie wygra z 14-latką" - piszą. Internauci nie zgadzają się również z wyborem trenerów, mówiąc, że w finale powinni zostać Iga i Ignacy.

NEXT Fest 2025: "Hey, I found my permanent lover" [RELACJA] Oliwia Kopcik INTERIA.PL