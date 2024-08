Tylko dla odważnych! Behemoth, Satyricon i Rotting Christ w Polsce

Oprac.: Michał Boroń

25 kwietnia 2025 r. w Hali Orbita we Wrocławiu odbędzie się jedyny polski przystanek na wspólnej trasie Behemoth, Satyricon i Rotting Christ. To część europejskiej trasy pod szyldem "The Unholy Trinity".