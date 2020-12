Toto po zmianach: Koncert w Polsce w 2021 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

1 sierpnia 2021 r. w hali COS Torwar w Warszawie wystąpi słynna grupa, znana z takich przebojów, jak: "Hold The Line", "Africa" czy "Rosanna". Formacja zaprezentuje się w odmienionym składzie w ramach trasy "Dogz of Oz".

Liderem Toto jest Steve Lukather /Jesse Grant /Getty Images

Jak już informowaliśmy, liderzy Toto: Steve Lukather (gitara) i Joseph Williams (wokal) skompletowali nowy skład - piętnasty już w historii formacji.

Reklama

Towarzyszą im obecnie basista John Pierce (Huey Lewis i The News), perkusista Robert "Sput" Searight (Ghost-Note / Snarky Puppy, Snoop Dogg), klawiszowiec Steve Maggiora (Robert Jon & The Wreck, MD Heino), klawiszowiec Dominique "Xavier" Taplin (Prince, Ghost-Note) i multiinstrumentalista Warren Ham (Ringo Starr).



"Jesteśmy bardzo zadowoleni z decyzji, którą podjęliśmy i kształtu zespołu, jaki teraz mamy. To dla nas niezwykle perspektywiczne działanie i napawa nas optymizmem na przyszłość. Jesteśmy wielopokoleniowym zespołem - chcemy dalej występować dla naszej publiczności. Zawsze się nad tym zastanawialiśmy, jednak pandemia wzmogła nasze skupienie nad tą kwestią: "co dalej"? Wielu z naszych kolegów jest już od dawna na emeryturze lub pożegnaliśmy się z nimi. My pragniemy jeszcze zawalczyć, zaznaczyć się w historii muzyki, wycisnąć z życia wszystko najlepsze, co się da" - opowiada Steve Lukather.

Clip Toto Rosanna

"Trasa 'Dogs of Oz' to dla nas nie tylko reinterpretacja największych przebojów; to dla nas pewnego rodzaju odświeżenie i wielka radość z ciągłego tworzenia dziedzictwa zespołu. Mamy naprawdę ogromną nadzieję stanąć na scenie w 2021 roku!" - dodaje lider i współzałożyciel Toto.

Wideo iplapolsat

Bilety na koncert w Warszawie trafią do sprzedaży w czwartek (3 grudnia) o godz. 12.