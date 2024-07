To miało być święto rocka w Katowicach. "Przepraszamy za wszelkie niedogodności"

"Z przykrością informujemy, że z przyczyn niezależnych od nas jesteśmy zmuszeni do przeniesienia tegorocznej edycji festiwalu Summer Fog Festival na inny termin. Aktualnie trwają ustalenia w temacie nowej daty festiwalu. Bilety zachowują ważność na kolejny termin. Osoby, które już zakupiły bilety, a chciałyby je zwrócić, to mogą to zrobić w punktach sprzedaży. Ich koszt zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem. Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane. Liczymy na Państwa wsparcie i zrozumienie. Do zobaczenia, podczas kolejnej daty" - taki komunikat przekazali organizatorzy festiwalu.