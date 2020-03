Thy Art Is Murder: Koncert we Wrocławiu [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Australijczycy z Thy Art Is Murder wybiorą się w czerwcu w trasę po Europie. W jej ramach zagrają we Wrocławiu.

Thy Art Is Murder w akcji /Gonzales Photo/Peter Troest/PYMCA/Avalon/Universal Images Group /Getty Images

Wrocławski koncert australijskich deathcore'owców obędzie się 25 czerwca w klubie Zaklęte Rewiry.



W trasę pod szyldem "Human Target Europe Tour" Thy Art Is Murder zabiorą także gości specjalnych, a będą nimi deathmetalowcy z amerykańskiego Dying Fetus, deathcore'owe grupy Chelsea Grin i Fit For An Autopsy z USA, oraz kanadyjska formacja Obey The Brave spod znaku hardcore punka.



"Human Target", piąta płyta Thy Art Is Murder, miała swą premierę w połowie 2019 roku nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records.

Promujący ten album teledysk "Make America Hate Again" możecie zobaczyć poniżej:

Clip Thy Art Is Murder Make America Hate Again