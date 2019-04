Thy Art Is Murder: Nowa płyta "Human Target"

Grupa Thy Art Is Murder z Australii wyda 26 lipca piąty album.

CJ McMahon (Thy Art Is Murder) w akcji /Gonzales Photo/Peter Troest/PYMCA/Avalon/UIG /Getty Images

Nowy longplay podopiecznych wytwórni Nuclear Blast wyprodukował w całości Will Putney w amerykańskim studiu Graphic Nature w New Jersey.

Okładkę, po raz kolejny, zaprojektował Eliran Kantor.



Choć twórczość australijskiej formacji określana jest często jako deathcore, frontman Thy Art Is Murder ma najwyraźniej dość szufladkowania.



"Wszyscy słuchamy różnych stylów muzycznych i to sprawia, że brzmimy wyjątkowo. Komponujemy muzykę, którą chcemy grać i słuchać. Jeśli ludzie nie chcą dać nam szansy, ponieważ usłyszeli, że ktoś nazywa nas zespołem deathcore'owym, mam to gdzieś. To niepojęte, jak można obsmarowywać zespół bez słuchania jego muzyki, tylko ze względu na nazwę danego gatunku. To jakieś dziwactwo. Ja tego nie pojmuję" - powiedział CJ McMahon, wokalista Thy Art Is Murder.



Teledysk do tytułowego utworu z albumu "Human Target" Australijczyków z Thy Art Is Murder możecie zobaczyć poniżej:

Clip Thy Art Is Murder Human Target

Na albumie "Human Target" usłyszymy 10 utworów. Oto ich tytuły:



1. "Human Target"

2. "New Gods"

3. "Death Squad Anthem"

4. "Make America Hate Again"

5. "Eternal Suffering"

6. "Welcome Oblivion"

7. "Atonement"

8. "Voyeurs Into Death"

9. "Eye For An Eye"

10. "Chemical Christ".