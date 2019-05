"The Rewind Tour": Aqua, Technotronic i Snap! w Polsce

Agencja Knock Out Productions ujawniła pierwszych wykonawców specjalnego koncertu "The Rewind Tour". W Warszawie wystąpią kultowe składy lat 90. i 00. – Aqua, Technotronic i Snap!

Zespół Aqua (na zdjęciu w roku 2000) wystąpi w Polsce /Michel Linssen /Getty Images

Założony w 1994 roku duński zespół Aqua zyskał międzynarodową rozpoznawalność dzięki przebojowi "Barbie Girl" wydanemu w 1997 roku. Utwór trafił na pierwsze miejsce list przebojów w wielu krajach na świecie, a w samej Wielkiej Brytanii sprzedał się w 1,8 mln egzemplarzy.



Clip Aqua Barbie Girl

Reklama

Singel promował debiutancki album studyjny grupy zatytułowany "Aquariumz". W 2000 roku ukazała się druga płyta grupy zatytułowana "Aquarius".

Następnie muzycy zawiesili działalność, a w 2007 roku zdecydowali się na reaktywację zespołu. W 2012 roku premierę miała ich pierwsza po powrocie do wspólnego grania płyta zatytułowana "Megalomania". Zespół sukcesywnie koncertuje do dziś, zrzeszając fanów pop kultury lat 90. na całym świecie.

Zdjęcie Aqua w 2019 roku / Sam Tabone / Getty Images

Niemiecki zespół Snap! to jeden z najbardziej znanych duetów producenckich muzyki eurodance na świecie. Ich singel "The Power" to jeden z najczęściej granych utworów tanecznych w historii muzyki, a album "World Power" który promował, sprzedał się w siedmiu milionach egzemplarzy i wyniósł zespół na szczyty popularności w zaledwie kilka miesięcy. Kolejny album z hitem "Rhythm Is A Dancer" tylko ugruntował ich pozycje.

Zdjęcie Snap! w 2016 roku / NEIL H KITSON / Getty Images

Wideo Snap - The power

Technotronic to belgijska grupa założona w 1989 roku, która po raz pierwszy dotarła z muzyką house do mainstreamu. Ich przebój "Pump Up The Jam", który promował album o tym samym tytule, sprzedał się w nakładzie 14 mln egzemplarzy i przetarł szlaki innym twórcom gatunku. Podczas ich koncertu nie zabraknie również innych przebojów grupy, takich jak "Get Up" czy "Move This".

Zdjęcie Technotronic w 1990 roku / Michel Linssen / Getty Images

Wydarzenie odbędzie się 16 listopada na warszawskim Torwarze. Organizatorzy zapowiedzieli, że w ramach "The Rewind Tour" zobaczymy również jeszcze trzech innych wykonawców.