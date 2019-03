The National znów w Polsce. Zespół wraca z płytą "I Am Easy To Find"

25 listopada na warszawskim Torwarze odbędzie się koncert zespołu The National. Grupa Matta Berningera wraca do Polski w ramach światowej trasy koncertowej promującej ich album "I Am Easy To Find".

The National wracają do Polski /Graham McIndoe /materiały prasowe

The National przez lata ugruntowali sobie czołową pozycję na światowym rynku muzycznym. Dziś wyprzedają koncerty na najbardziej prestiżowych halach i pojawiają się jako headlinerzy na największych festiwalach. Zespół tworzą niezmiennie Matt Berninger (wokal), bracia: Aaron (gitara, bas, klawisze) i Bryce Dessner (gitara, klawisze) oraz Scott (bas, gitara) i Bryan Devendorf (perkusja).

The National wystąpią 25 listopada na hali COS Torwar,by obok uwielbianych przez fanów utworów zaprezentować zupełnie nowy materiał.

"I Am Easy To Find" to już ósmy krążek formacji. Wcześniejszy, wydany w 2017 roku album "Sleep Well Beast" został nagrodzony statuetką Grammy. Zapowiadana na 17 maja płyta "I Am Easy To Find" powstawała głównie w Long Pond Studio w Hudson Valley w stanie Nowy Jork. Dodatkowo nagrania odbyły się m.in. w Paryżu, Berlinie, Cincinnati, Austin, Dublinie i Nowym Jorku. Na płycie gościnnie usłyszymy Sharon Van Etten, Brooklyn Youth Chorus, Lisę Hannigan, Minę Tindle i innych. Wydawnictwo promuje singel "You Had Your Soul With You".

Premierze wydawnictwa "I Am Easy To Find" towarzyszyć będzie film o tym samym tytule. Obraz wyreżyserował nominowany do Oscara Mike Mills ("Debiutanci", "Kobiety i XX wiek"), natomiast główną rolę zagrała w nim Alicia Vikander ("Ex Machina", "Tulipanowa gorączka").

Od swojego pierwszego występu w Polsce w ramach OFF Festivalu w 2009 roku, The National są najbardziej pożądanym koncertowo zespołem w naszym kraju. Na przestrzeni lat grupa wystąpiła m.in. na festiwalu Open’er oraz na kilku koncertach klubowych, w tym w warszawskiej Stodole. Zaplanowany na 25 listopada koncert na Torwarze będzie do tej pory największym występem halowym zespołu w naszym kraju.



Ceny biletów:

Płyta: 165 zł

Siedzące kat.1: 205 zł

Siedzące kat.2: 165 zł.