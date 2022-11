Telewizja Polska i Zakopane wspólnie organizują Sylwestra od 2016 roku. Wyjątkiem był pandemiczny rok 2020, gdy impreza została przeniesiona do Ostródy, a widownię w dużej mierze stanowili wynajęci tancerze.

W ub. r. pod Tatrami podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką wystąpili m.in. Jason Derulo, zapowiadany jako druga główna gwiazda imprezy syn Julio Iglesiasa, Julio Iglesias Jr., Maryla Rodowicz, Roxie Węgiel, Sławomir, Sara James, Piotr Kupicha, Maja Hyży, Thomas Anders, Rafał Brzozowski, Daria oraz czołowi przedstawiciele disco polo: Zenek Martyniuk (Akcent), Marcin Miller (Boys), Piękni i Młodzi, Classic, Milano, Defis i Playboys.

Sylwester Marzeń z Dwójką oficjalnie ogłoszony

"Widzowie Telewizji Polskiej powitają Nowy Rok, oglądając Sylwester Marzeń z Dwójką, który odbędzie się w stolicy polskich Tatr - potwierdzili to właśnie przedstawiciele Telewizji Polskiej i władz samorządowych Zakopanego. Sylwester Marzeń z Dwójką od lat gromadzi przed telewizorami miliony widzów. I tym razem zapraszamy do wspólnej zabawy" - czytamy w informacji z TVP.



Teraz Wirtualne Media donoszą, że Telewizja Polska i Zakopane podpisały nową umowę, która prowadza zmiany w sposobie uczestniczenia w kosztach imprezy przez samorząd. "Dotychczas w kilkuletniej współpracy pomiędzy miastem a nadawcą, podczas dzielenia się kosztami obie strony uczestniczyły w nich finansowo na objętych tajemnicą handlową zasadach. Tym razem jednak Zakopane nie będzie partycypowało finansowo, tylko - i to zasadnicza zmiana - użyczając samorządową infrastrukturę i zaplecze administracyjne" - informuje portal.

W takim układzie samorząd użyczy telewizji miejsca za darmo, zorganizuje również sprzątanie całego terenu i miasta po wydarzeniu. "Tutaj zawsze telewizja dokładała się finansowo, tym razem nie będzie to kosztowało ani złotówki. Całościowo więc mówimy o dość sporych oszczędnościach" - miał stwierdził informator z TVP. Nie wiadomo jednak na razie, jaki będzie łączny koszt całej imprezy.

Sylwester TVP - kto zagra?

Do tej pory Telewizja Polska nie ogłosiła, kto pojawi się na scenie, jednak z doniesień wynika, że podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką nie wystąpi Maryla Rodowicz. Istnieje natomiast duże prawdopodobieństwo, że widzowie zobaczą: Golec uOrkiestrę, Sarę James i Zenka Martyniuka z zespołem Akcent. Wśród wymienianych nazwiska pojawiają się także Staszek Karpiel-Bułecka, zespół Boys i Sławomir z Kajrą.