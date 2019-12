Steel Panther zagra koncert w Polsce w 2020 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

W połowie 2020 roku w ramach "Heavy Metal Rules Tour" do Polski zawita zespół Steel Panther.

Steel Panther wyróżnia się humorystycznymi tekstami i oryginalnym wizerunkiem /Mark Horton /Getty Images

Koncert zaplanowany jest na 13 czerwca 2020 roku w krakowskim klubie Studio.

Trasa promuje najnowszy, piąty album zespołu "Heavy Metal Rules". Płyta została wydana 27 września 2019.

Bilety na koncert są już dostępne. Miejsca stojące kosztują 130 zł w przedsprzedaży i 150 zł w dniu koncertu, a miejsca na balkonie - 170 zł w przedsprzedaży i 190 zł w dniu koncertu.

Steel Panther zaczynali od występów w niewielkich klubach Los Angeles, podczas których parodiowali metalowe hity lat 80., a stali się marką znana na całym świecie. Amerykanie najpierw działali jako Metal Shop, później występowali pod szyldem Metal Skool, a od 2008 roku podbijają serca fanów jako Steel Panther.

Dyskografia Steel Panther liczy pięć studyjnych albumów. Grupa zadebiutowała dziełem "Feel the Steel" w 2009 roku. Kolejno w ręce amatorów piosenek spod znaku glam i heavy metal, hard rock oraz comedy rock trafiały: "Balls Out" (2011 rok), "All You Can Eat" (2014 rok), "Lower the Bar" (2017 rok) i "Heavy Metal Rules" (2019 rok).

W szeregach Steel Panther udzielają się: Michael Starr (wokal), Satchel (gitary), Lexxi Foxx (gitara basowa) i Stix Zadinia (instrumenty perkusyjne i klawiszowe).

Zespół wyróżnia się zabawnymi tekstami i wizerunkiem nawiązującym do zespołów glam metalowych z lat 80.

