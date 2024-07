W ramach trasy "The Origins Tour EU/UK" legenda heavy i progressive metalu 25 lutego 2025 r. wystąpi w klubie Palladium w Warszawie. W roli gościa specjalnego pojawi się grupa Night Demon .

Queensrÿche powraca do Polski. Gdzie wystąpi legenda metalu?

Działający od 1982 r. Queensrÿche ma w dorobku ponad 20 mln sprzedanych płyt na całym świecie, nominacje do Grammy i nagrodę MTV za przebój "Silent Lucidity" . Do najwyżej ocenianych albumów należą "Operation: Mindcrime" (1988) i "Empire" (1990).

"Dla mnie, muzycznie i tekstowo, Queensrÿche zawsze reprezentowało coś intelektualnego. W czasach, gdy zespoły pisały o sex, drugs, and rock'n'roll, piosenki Queensrÿche były o polityce, religii i niesprawiedliwości społecznej. Te tematy są teraz bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Dziś nadal stąpamy po cienkiej linii między niemówieniem ludziom co mają myśleć, a zachęcaniem do po prostu myślenia" - podkreśla Todd La Torre, który od 2012 r. jest wokalistą zespołu.