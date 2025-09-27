Stanisława Celińska odwołuje koncerty. "Powiadomię Was o moim powrocie"

"Niestety tak się złożyło, że z powodu narastającego bólu musiałam przenieść termin operacji kręgosłupa na bliższy. W związku z tym koncerty październikowe i listopadowe zostały odwołane lub przeniesione na inne terminy. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo uwielbiam te koncerty i spotkania z Państwem po występach. Powiadomię Was o moim powrocie. Ślę wszystkim serdeczności i dziękuję za okazywaną mi życzliwość i serce" - napisała artystka.

Celińska podkreślała, że kontakt z publicznością jest dla niej niezwykle ważny, a koncerty zawsze były dla niej źródłem radości i inspiracji. Informacje o nowych terminach koncertów będą na bieżąco udostępniane fanom za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Droga od aktorstwa do estrady

Stanisława Celińska zadebiutowała w filmie "Krajobraz po bitwie" Andrzeja Wajdy, występując u boku Daniela Olbrychskiego. W kolejnych latach występowała w najważniejszych teatrach w Polsce, m.in. Teatrze Współczesnym, Nowym, Dramatycznym i Studio.

Od 2002 roku rozwija również karierę muzyczną. Jej płyty, takie jak Atramentowa i Nowa Warszawa, zdobyły status złotych i platynowych, a koncerty artystki słyną z wyjątkowej atmosfery i bliskiego kontaktu z publicznością.

Zdrowie ponad scenę

Obecna sytuacja zmusza Celińską do chwilowego wycofania się ze sceny. Lekarze zalecili szybką operację, co oznacza konieczność odwołania najbliższych koncertów. Fani artystki mogą być pewni, że mimo przerwy w działalności scenicznej, Celińska wróci do muzyki, a spotkania z publicznością pozostają dla niej priorytetem.

"The Voice of Poland": 10 lat ukrywał się przez chorobę. Wrócił na scenę odmieniony TVP