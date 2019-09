Soundedit 2019: Steve Albini i Craig Leon z nagrodami Człowieka ze Złotym Uchem

Producent Nirvany Steve Albini i nazywany odkrywcą Ramones Craig Leon to kolejni laureaci nagrody Człowiek ze Złotym Uchem podczas tegorocznej edycji festiwalu Soundedit w Łodzi.

Steve Albini otrzyma nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem /Jim Bennett/WireImage /Getty Images

Główne wydarzenia tegorocznej edycji Festiwalu Soundedit odbędą się w klubie Wytwórnia w dniach 24-27 października.

Reklama

26 października (sobota) w ramach 11. edycji Festiwalu Soundedit wystąpią: Misia Furtak, Mick Harvey oraz Stanisław Soyka. Tego samego dnia odbędzie się uroczysta Gala wręczenia nagrody "Człowieka ze Złotym Uchem". Dotychczas otrzymało ją trzydziestu ośmiu krajowych i zagranicznych wybitnych producentów muzycznych.

Podczas 11. edycji Festiwalu nagrodę otrzymają: Mick Harvey, Jan Borysewicz i Stanisław Soyka. Do tego grona dołączają dwie światowe sławy: Steve Albini i Craig Leon.

Statuetkę "Człowieka ze Złotym Uchem" według pomysłu dyrektora festiwalu Macieja Werka, który pragnął, by: "James Bond spotkał się z Salvadorem Dali", zaprojektował Artur Malewski, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Steve Albini zostanie uhonorowany statuetką w uznaniu za "całokształt dokonań w dziedzinie produkcji muzycznej". Craig Leon otrzyma nagrodę za "pionierskie dokonania w dziedzinie produkcji muzycznej", zagra również na afterparty w sobotę 26 października. Obaj spotkają się z festiwalową publicznością.

Steve Albini - urodzony w Pasadenie, w słonecznej Kalifornii, Amerykanin o włoskich korzeniach. Muzyk, dziennikarz muzyczny oraz inżynier dźwięku. Jego przygoda z muzyką rozpoczęła się podczas rekonwalescencji po złamanej nodze, kiedy to zaczął grać na gitarze basowej. W szkole średniej chodził na lekcje gry na tym instrumencie oraz zaczął interesować się punk rockiem. Po latach nadal podkreśla swoje zamiłowanie do gitarowego brzmienia mówiąc, że: "dobry hałas jest jak orgazm". Miłością do punk rocka "zaraził" go jego przyjaciel. Dorastał przy dźwiękach muzyki takich zespołów jak The Stooges, The Ramones czy Kraftwerk.

Najbardziej znanym z albumów, jakie produkował Albini jest "In Utero" Nirvany. Była to ostatnia studyjna płyta zespołu, którego działalność zakończyła tragiczna śmierć Kurta Cobaina. To właśnie frontmanowi Nirvany zależało na współpracy ze Stevem, który brał udział przy stworzeniu kilku ulubionych albumów muzyka. Sam Albini nie należał do fanów twórczości Nirvany, mimo to zgodził się na współpracę.

Clip Nirvana Heart-Shaped Box

Craig Leon - dorastał na Florydzie, gdzie uczył się prywatnie gry na klawiszach, komponowania i muzykologii. Współpracował z lokalnymi zespołami, nagrywając jako klawiszowiec i aranżer płyty z gatunku R&B oraz rocka w przeróżnych studiach, m.in. w studiu Criteria w Miami. Leon przeniósł się na Manhattan na początku lat 70., gdzie przyjął stanowisko A&R w wytwórni Sire pod kierownictwem Gottehrera i jego partnera Seymoura Steina. Tam był odpowiedzialny za odkrycie i wczesny rozwój Ramones, Talking Heads, Suicide oraz wielu innych artystów. Wyprodukował pierwszy album Ramones i skoncentrował się również na wspieraniu "ryzykownych" europejskich nagrań, których nie chciano wydać w USA.

Craig wyprodukował także album, który był powrotem Blondie na scenę - "No Exit" (1999) i pracował nad albumami: "Curse of Blondie" (2003), Marka Owena (z Take That), Jeana Luca de Meyera, Front242, The Chills, a także The Fall, Jesus Jones, New Fads, Eugenius oraz Shonen Knife. Warto zauważyć, że w 1999 r. Craig stał się jedynym producentem w historii brytyjskiej listy przebojów, który wydał popowy singiel nr 1; Blondie - "Maria" i zupełnie inny, klasyczny album nr 1; Izzy - "Libera Me" w tym samym roku.

Clip Blondie Maria

25 października (piątek) w Wytwórni zagrają: Nitzer Ebb oraz DAF. 27 października odbędą się bezpłatne warsztaty dla dzieci, a zespół Lady Pank wystąpi w roli taperów do animowanego filmu "Jacek i Placek - o dwóch takich, co ukradli Księżyc".

Pierwszego dnia festiwalu na scenie pojawią się natomiast dwie łódzkie legendy - zespoły Blitzkireg i Moskwa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy powstanie dokument o Lady Pank? TV Interia