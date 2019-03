Slayer w Gliwicach będzie promować satanizm? Wątpliwości radnego PiS

Gabriel Bodzioch, radny PiS z Gliwic, obawia się, że Slayer na koncercie w tym mieście promować będzie satanizm. Takie wątpliwości wyraził podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Tom Araya (Slayer) podczas koncertu w Łodzi w listopadzie 2018 r. /fot. Bartosz Nowicki

"Final Show in Poland" grupy Slayer odbędzie się 4 czerwca w Arenie Gliwice. Zgodnie z nazwą ma to być pożegnalny występ legendy thrash metalu w naszym kraju.

"W ostatnim czasie (...) dużo osób do mnie podchodziło w sprawie tego koncertu, co się odbyć ma na hali 4 czerwca, który promuje satanizm. Chciałbym się dowiedzieć, czym kierują się [zarządcy hali] jeżeli zapraszamy na takie wydarzenie, gdzie ludzie myślą, że to miasto promuje taki zespół" - mówił podczas posiedzenia komisji radny Gabriel Bodzioch.

Słowa radnego PiS przytacza lokalny serwis 24gliwice.pl.



"Nie wchodzę mocno w kwestię kultury i pewnego wyrazu artystycznego, więc jest mi zawsze bardzo ciężko to ocenić, bo wiem, że mógłbym obrazić bardzo wiele osób, które są fanami tego zespołu. Zespół Slayer ma 35 lat na scenie, miał nagrody Grammy, jest uznawany za jedną z legend tego rodzaju muzyki" - odpowiedział Marcin Herra, przewodniczący rady nadzorczej spółki Arena Operator.

Z kolei radna Katarzyna Kuczyńska-Budka (PO) zaapelowała o zakończenie dyskusji. "Nie chciałabym, aby nasza komisja się przekształciła w komisję cenzury" - stwierdziła.

W pierwszej części pożegnalnej trasy Slayerowi towarzyszyli Lamb Of God, Anthrax, Testament i nasz Behemoth. W lipcu i sierpniu 2018 r. w USA ekipę Nergala zastąpił Napalm Death.



W Europie u boku Slayera goszczą z kolei Lamb Of God, Anthrax i Obituary. Ten zestaw polscy fani zobaczyli 27 listopada 2018 r. w łódzkiej Atlas Arenie.



"Slayer przedłuża ostatnią trasę koncertową w podziękowaniu dla fanów, za ich wsparcie przez wszystkie lata, za ponad trzy dekady wypełnione niezapomnianymi chwilami i pięknymi wspomnieniami" - czytamy w komunikacie.

"Po koncercie, który odbył się 27 listopada w Łodzi zespół ogłasza, że jeszcze jeden, ale już ostatni raz wystąpi w Polsce" - zapowiadają organizatorzy.

W Arenie Gliwice legendzie thrash metalu mają towarzyszyć "wyjątkowi goście specjalni".

"Repentless", ostatnia studyjna płyta Slayera, miała swą premierę 11 września 2015 roku.