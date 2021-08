Riverside: Polskie koncerty z okazji 20-lecia [DATY, MIEJSCA, BILETY]

W ramach jubileuszowej trasy "Riverside 20" grupa odwiedzi cztery miasta: Gdańsk, Wrocław, Warszawę i Kraków.

W tych trzech ostatnich miejscach w rolach gości specjalnych przed Riverside zaprezentują się grupa Collage oraz Mick Moss. Ten drugi, wokalista brytyjskiej grupy Antimatter, ostatnio gościnnie pojawił się na solowym debiucie klawiszowca Riverside Michała Łapaja - "Are You There". Na koncertach zaprezentuje się w akustycznej odsłonie.

Collage zaliczany jest do pionierów rocka progresywnego w Polsce. Formacja powstała jeszcze w połowie lat 80., a za najważniejsze dzieło uznawana jest płyta "Moonshine" (1994), która ukazała się także na rynkach zagranicznych, m.in. w Japonii i Korei Południowej.

Grupa w 2013 r. powróciła do koncertowej działalności, od dłuższego czasu planuje też wydanie nowego albumu, pierwszego od płyty "Safe" z 1995 r. Obecny skład tworzą Wojtek Szadkowski (perkusja), Krzysztof Palczewski (klawisze), Piotr "Mintay" Witkowski (bas), Michał Kirmuć (gitara) oraz (od 2017 r.) Bartek Kossowicz, były wokalista Quidam.

Nie próżnuje też Riverside - poza przygotowaniami do jubileuszowej trasy zespół wszedł do studia w celu nagrania nowego utworu i przetarcia szlaków przed ósmym albumem.

"Nowy utwór usłyszycie jesienią tego roku i będzie to pierwsza premierowa kompozycja od czasów albumu 'Wasteland'. Wcześniej będzie ją można przedpremierowo usłyszeć podczas czterech koncertów naszej sierpniowej trasy jubileuszowej 'Riverside 20'" - zapowiadają muzycy Riverside, dodając, że przygotowali "setlistę najlepszą z możliwych".

Obecnie Riverside tworzą: Mariusz Duda (wokal, bas), Michał Łapaj (klawisze), Piotr "Mitloff" Kozieradzki (perkusja) oraz Maciej Meller, były gitarzysta Quidam, który od lutego 2020 r. jest oficjalnie dołączył do składu (po śmierci Piotra Grudzińskiego w 2016 r. był muzykiem koncertowym).



Riverside - daty koncertów:

13.08 - Gdańsk, Hevelianum (United Arts Festival)

20.08 - Wrocław, Park na Wyspie

21.08 - Warszawa, Letnia Scena Progresji

22.08 - Kraków, Hype Park.



