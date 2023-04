Wydany pod koniec stycznia album "ID.Entity" to pierwsza płyta zarejestrowana oficjalnie w kwartecie z gitarzystą Maciejem Mellerem , który na stałe dołączył do zespołu w lutym 2020 r. Przypomnijmy, że jego poprzednik Piotr Grudziński zmarł w 2016 r. z powodu nagłego zatrzymania krążenia. 21 lutego minęło 7 lat od niespodziewanej śmierci gitarzysty.

Po premierze Riverside ruszył w trasę po Ameryce Północnej (na koncertach pojawiało się średnio po kilkaset osób). 16 kwietnia występem na festiwalu Prognosis w Eindhoven (Holandia) grupa rozpoczęła wiosenną odsłonę w Europie, gdzie zagra kolejne kilkanaście koncertów w takich krajach, jak Irlandia, Wielka Brytania, Dania, Szwecja, Norwegia i Finlandia.

Jedyny klubowy występ w naszym kraju na wiosnę (już wyprzedany) odbędzie się 3 maja w Olsztynie (Aula im. Anny Wasilewskiej). Z kolei w lipcu ekipa zagra na następujących festiwalach w Polsce: Summer Fog w Katowicach (wśród gwiazd także m.in. Steve Hackett, Nick Mason's Saucerful Of Secrets, polskie SBB i Collage), Rock Fest w Szczawnie (zagrają również m.in. Collage i Tides From Nebula) oraz Ostrów Rock Festival (z udziałem m.in. Threshold, Collage, Osada Vida i in.).

Teraz kwartet ogłosił szczegóły jesiennej trasy po dużych klubach w Polsce.

"Niezmiernie się cieszymy, że finał trasy 'ID.Entity Tour 2023' będzie miał miejsce właśnie Polsce, i to naprawdę w dużych koncertowych salach. Chcemy to nasze tegoroczne koncertowanie zakończyć w sposób wyjątkowy, który będziemy pamiętać przez długie lata" - zapowiada Mariusz Duda , grający na basie wokalista i lider warszawskiej formacji.

Sprzedaż biletów startuje 21 kwietnia od godziny 11:00.

Polska edycja "Riverside - ID.Entity Tour 2023" odbędzie się w następujących miejscach:

23.10 - Gliwice, Arena Gliwice

24.10 - Kraków, Klub Studio

26.10 - Toruń, CKK Jordanki

27.10 - Gdynia, Polsat Plus Arena

28.10 - Wrocław, Hala Orbita

29.10 - Warszawa, Hala OSiR Bemowo.



Riverside - szczegóły płyty "ID.Entity" (tracklista):

1. "Friend or Foe?"

2. "Landmine Blast"

3. "Big Tech Brother"

4. "Post-Truth"

5. "The Place Where I Belong"

6. "I'm Done With You"

7. "Self-Aware".