Rival Sons przed Aerosmith na koncercie w Krakowie [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Gościem specjalnym na koncercie Aerosmith w Tauron Arenie Kraków (12 lipca) będzie amerykański kwartet Rival Sons.

Założony w Long Beach zespół Rival Sons wydał swój debiutancki album "Before the Fire" w 2009 roku. Dwa lata później dokonał przełomu w branży muzycznej, wydając "Pressure & Time" (2011) a wydanym w 2014 albumem "Great Western Valkyrie" przypieczętował swoją pozycję na rynku muzycznym.

Kwartet koncertował u boku takich legend rocka, jak The Rolling Stones, Guns N' Roses, Black Sabbath i AC/DC.

Polscy fani mieli szansę usłyszeć Rival Sons na pożegnalnym koncercie Black Sabbath w naszym kraju w lipcu 2016 r. właśnie w Tauron Arenie Kraków.

Teraz Amerykanie pojawią się w roli gościa specjalnego przed swoimi rodakami z Aerosmith (12 lipca).

Przypomnijmy, że 2 czerwca 2017 r. właśnie w Tauron Arenie Kraków grupa Aerosmith zagrała w ramach pożegnalnej trasy "Aero-Vederci Baby!".

Już wówczas w wywiadach muzycy dawali jednak do zrozumienia, że koniec ich kariery wcale jeszcze nie jest tak bliski.



"Jesteśmy braćmi od ponad 40 lat. Mamy swoje wzloty i upadki" - mówił wokalista Steven Tyler w rozmowie z AP, zdradzając, że inni członkowie byli zazdrośni o jego fotel jurorski w programie "Idol".

"Nie zostało już wiele zespołów, które miałyby tych samych pięciu członków" - dodaje gitarzysta Joe Perry.

"Według mnie, będziemy grać dalej" - stwierdził Perry, wskazując na zbliżającą się 50. rocznicę powstania Aerosmith (grupa została założona w Bostonie w 1970 r.).



Po serii występów pod szyldem "Deuces are Wild" w Las Vegas (ponad 50 koncertów w Parku MGM) grupa ogłosiła szczegóły europejskiej trasy w połowie 2020 r., która obejmie kolejne 14 występów.

Ogólna sprzedaż biletów na koncert w Tauron Arenie Kraków rozpocznie się w piątek, 13 grudnia o godzinie 10:00.

Przedsprzedaż Citi Handlowy rozpocznie się 11 grudnia o 9.00 i potrwa do 13 grudnia do 9.00. Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się 12 grudnia o 10.00 na Ticketmaster.pl i potrwa do 13 grudnia do 10.00.

Ostatnim albumem grupy jest "Music from Another Dimension!" z listopada 2012 r.

Płyta zanotowała jednak kiepskie wyniki sprzedaży (tylko złoto w Kanadzie) i bardzo przeciętne recenzje (2/5 od "The Guardian", 1/5 od serwisów Drowned in Soud i PopMatters).

