Kariera Michaela Schenkera zdecydowanie nie należy do tych spokojnych. Dynamiczny rozdział w życiu gitarzysty, oparty na intensywnym imprezowaniu, przyczynił się do tego, iż muzyk wędrował od zespołu do zespołu, zmieniał je, tworzył własne grupy, nagrywał albumy solowe, powracał na "stare śmieci", aby finalnie zostać docenionym za całokształt. W 2004 roku Michael Schenker został sklasyfikowany na 22. miejscu listy stu najlepszych gitarzystów heavymetalowych wszech czasów według prestiżowego magazynu "Guitar World".

Starszy brat wpłynął na jego miłość do cięższych brzmień. Michaelowi Schenkerowi brakowało czasem dyscypliny

Michael Schenker urodził się 10 stycznia 1955 roku w Sarstedt. Jego starszy brat, Rudolf Schenker, wpłynął na miłość Michaela do ostrych dźwięków - ten naukę gry na gitarze rozpoczął w wieku zaledwie 11 lat. Braterska współpraca nie zatrzymała się w latach młodzieńczych, bo w 1965 roku Rudolf Schenker, razem z Klausem Meinem i Michaelem, założył legendarny zespół Scorpions. Grupa nagrała debiutancki krążek "Lonesome Crow", a później Michael dołączył do brytyjskiej grupy UFO, znacząco przyczyniając się tym samym do zmiany aury i stylistyki zespołu, co wpłynęło na jego kolejne sukcesy.

W 1978 roku Michael został wyrzucony z grupy UFO za brak dyscypliny i ogólnego zaangażowania. Alkoholizm muzyka dał się wówczas we znaki i sprawił, że cierpiała na tym cała formacja. Co ciekawe, muzyk jeszcze w tym samym roku powrócił na krótko do Scorpions, aby nagrać i wydać album "Lovedrive". Następnie rozpoczął karierę solową (Michael Schenker Group, zaś po zatrudnieniu jako głównego wokalu Robina McAuleya grupę przemianowano na McAuley Schenker Group - z zachowaniem pierwotnego skrótu). W latach 1993-2003 ponownie grał z zespołem UFO.

Ostatni solowy album muzyka nosi nazwę "Thank You 4" i został wydany w 2003 roku. W czasie znamienitej "Schenker Era", mającej wystawiać na świecznik lata 1974-1978, grupa UFO wydała aż 5 świetnie przyjętych albumów. Należą do nich między innymi "Phenomenon", "Lights Out", a także kultowa koncertówka "Strangers In The Night", dzięki której swoje pięć minut zyskały utwory takie jak "Doctor Doctor", "Rock Bottom" czy chociażby "Only You Can Rock Me".

Bracia Michael i Rudolf Schenkerowie nie mają ze sobą kontaktu. "Życzę mu wszystkiego najlepszego"

Michael Schenker w wywiadach nie kryje swojej niechęci do swojego brata Rudolfa. Często podkreśla, że ten nie był z nim szczery, co poskutkowało pogorszeniem kontaktu. "Mam 66 lat. Rudolf jest siedem lat starszy. Nie oznaczył mojego autorstwa na 'In Search Of The Peace Of Mind’, a potem jeszcze oszukał mnie z albumem 'Lovedrive’, którym pomagałem im otworzyć drzwi do Ameryki" - zdradził Michael w wywiadzie dla hiszpańskiego "Metal Journal".

"Kocham Rudolfa jak brata, ale potrzebuję dystansu społecznego, żeby nie dać się wciągnąć w kolejną niewygodną sytuację. Rudolf jest tyranem, a ja nie zadaję się z tyranami. To powoduje turbulencje i jest niewygodne. Nie chcę być kontrolowany przez maniaków kontroli, którzy gonią za sławą dla samej sławy, tracąc szacunek fanów i tak dalej, tworząc ostatni album, a potem kolejny ostatni album i kolejny ostatni album i kolejny ostatni album" - dodał gitarzysta.

W wywiadzie Interii Muzyki z Michaelem Schenkerem z 2018 roku możemy przeczytać: "Scorpions to teraz tylko pusta nazwa. Marka handlowa. W składzie nie ma ani jednego muzyka, który zakładał ten zespół [Michael najwyraźniej zapomniał o swoim starszym bracie, Rudolfie Schenkerze, który założył Scorpions w 1965 r. - przyp. red.]".

Rudolf odpowiadał za pośrednictwem mediów, że nie ma z tym problemów, co opowiada jego młodszy brat. "Życzę mu wszystkiego najlepszego. Myślę, że prędzej czy później, znów będziemy przyjaciółmi i zagramy jeszcze razem" - deklarował muzyk w "Guitar World".

Michael Schenker wystąpi w Polsce. Gitarzysta będzie świętował 50-lecie swojej działalności w UFO

Warto przypomnieć, że Michael Schenker wydał we wrześniu 2024 roku album z nowymi wersjami utworów UFO. Na krążku zatytułowanym "My Years In UFO" pojawili się liczni goście, między innymi Axl Rose, Slash, Biff Byford (zespół Saxon) czy Joey Tempest (grupa Europe).

Już w tym roku, w 2025, Schenker będzie świętował 50-lecie swojej działalności w kultowym zespole UFO. Z tego powodu muzyk wyruszy ze swoim zespołem w trasę, podczas której nie zabraknie również koncertu w Polsce. Ten odbędzie się 16 kwietnia w krakowskim klubie Kwadrat.

