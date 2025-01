Zygmunt Marek Staszczyk znany szerzej jako Muniek Staszczyk na scenie debiutował na początku lat 80. jako lider grupy T. Love . Początkowo jego muzyka obracała się wokół punk rocka, a z czasem zaczęły pojawiać się w niej również elementy reggae, rock and rolla czy pop rocka. Albumy " The Very BesT.Love " oraz " Old is Gold " zyskały status platynowej płyty, a zdecydowana większość pozostałych wydawnictw zespołu pokryła się złotem.

Muniek, w obliczu ostatnich wydarzeń również stanął po stronie fundacji i w rozmowie z Pudelkiem zapowiedział, że nie planuje ponownie pojawić się w stacji: "Nie wiem, czy chciałbym tam wrócić. Po tym, jak się to wszystko potoczyło, raczej nie. Mimo że nie wiem, co przyniesie przyszłość, to nie czuję potrzeby uczestniczenia w tym 'cyrku'. Szkoda czasu na telewizję, która ma tak niski poziom, jak ta. Na początku byłem otwarty, ale to nie jest telewizja, która ma coś wartościowego do zaoferowania, nie mówiąc już o poziomie dziennikarstwa. Nie chcę także po raz drugi przeżywać tego, co mnie spotkało po wizycie w ich programie śniadaniowym".