Największymi gwiazdami tegorocznej Coachelli będą Lana Del Rey oraz Tyler, The Creator oraz Doja Cat.



No Doubt wystąpi na Coachelli

Specjalny koncert na Coachelli zagrać ma grupa No Doubt. Będzie to ich kolejna reaktywacja, ta nastąpi po niemal 10-letniej przerwie. Gwen Stefani jeszcze przed ogłoszeniami na Coachelli opublikowała film, na którym rozmawia ze wszystkimi członkami zespołu Tonym Kanalem, Tomem Dumontem i Adrianem Youngiem o planach na przyszłość.

Grupa No Doubt założona została w 1986 roku i wylansowała takie przeboje jak "Don't Speak" oraz "It's My Life". Na początku XXI wieku zespół zawiesił działalność. Pierwsza reaktywacja składu nastąpiła w 2008 roku, a jej kulminacja było wydanie płyty "Push And Shove" w 2012 roku. Następnie grupa koncertowała aż do 2014 roku, kiedy ponownie ogłosiła przerwę w działalności. Stefani skupiła się na karierze solowej i pracy w telewizji (była trenerka "The Voice").



Kto wystąpi na Coachelli w 2024 roku?

Poza największymi gwiazdami Coachella to również występy ponad kilkudziesięciu wykonawców.



W tym roku na imprezie pojawią się m.in.: Blur, Ice Spice, Deftones, Justice, Peso Pluma, Grimes, Gesaffelstein, ATEEZ, J Balvin, Bizarrap, LE SSERAFIM, Oneohtrix Point Never, Carin León, Reneé Rapp, Faye Webster, Bleachers, Khruangbin, Jon Batiste, Jhené Aiko, Brittany Howard, Kevin Abstract, The Rose, The Last Dinner Party, Tyla, Suki Waterhouse, Chapelle Roan, Taking Back Sunday, Black Country, New Road, Mdou Moctar oraz Feeble Little Horse.

Zdjęcie Coachella / Matt Winkelmeyer / Getty Images

Wyjazd na Coachellę? Bilety kosztują ponad 2,5 tys. złotych

Coachella - organizowana w Kalifornii na terenie Empire Polo Club - jest jednym z największych, najbardziej znanych i opłacalnych muzycznych festiwali w Stanach Zjednoczonych.



W tym roku odbędzie się w dwa kwietniowe weekend - 12-14 oraz 19-21. Ceny biletów na Coachellę wahają się od 400 do ponad 600 dolarów (2,5 tys. złotych).



Organizatorzy mają problem? Tak źle nie było od dekady

O tym, że na Coachella przyciąga tysiące ludzi, wiadomo od dawna. Jednak według najnowszych danych, które przedstawił SFGate, w tym roku bilety na festiwal sprzedają się najwolniej od 10 lat. W momencie przedstawiania raportu - 6 dni od startu sprzedaży biletów - pierwszy weekend imprezy nadal nie był wyprzedany. Dla porównania w 2015 roku wejściówki na pierwszy weekend Coachelli rozeszły się w godzinę, natomiast w 2022 roku (czyli po powrocie festiwalu po pandemii) sprzedano je w 4 godziny. W 2023 roku bilety na najbardziej pożądany pierwszy weekend rozeszły się w pół dnia.



Eksperci wskazują, że problemem oprócz cen (chociaż te do tej pory nie robiły wrażenia na festiwalowiczach) jest słaby line-up oraz konkurencja ze strony innych dużych festiwali - Lover & Friends oraz New Orlean Jazz & Heritage Music, które również odbywają się wiosną i mają bardziej różnorodny skład wykonawców.