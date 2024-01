Organizatorzy Coachelli tradycyjnie już ujawnili wszystkich wykonawców festiwalu podczas jednego ogłoszenia.



Największymi gwiazdami tegorocznej edycji imprezy będą Lana Del Rey oraz Tyler, The Creator oraz Doja Cat. Z możliwości bycia najważniejszym wykonawcą festiwalu zrezygnowała natomiast Dua Lipa. Wokalistka miała nie dogadać się z organizatorami z powodu napiętego terminarza.



Reklama

Lana Del Rey debiutowała na Coachelli w 2014 roku. W 2020 roku miała być natomiast największą gwiazdą imprezy, którą odwołano z powodu pandemii. Tyler, The Creator na festiwalu występował w 2011 (razem z Odd Future), 2015 i 2018 roku. Doja Cat do tej pory na Coachelli wystąpiła raz - w 2022 roku.

No Doubt wraca na specjalny koncert na Coachelli. Reaktywacja po prawie dekadzie

Specjalny koncert na Coachelli zagrać ma grupa No Doubt. Będzie to ich kolejna reaktywacja, ta nastąpi po niemal 10-letniej przerwie. Gwen Stefani jeszcze przed ogłoszeniami na Coachelli opublikowała film, na którym rozmawia ze wszystkimi członkami zespołu Tonym Kanalem, Tomem Dumontem i Adrianem Youngiem o planach na przyszłość.

"Może powinniśmy zagrać koncert?" - pyta w pewnym momencie Young, a reszta przystaje na ten pomysł.



Grupa No Doubt założona została w 1986 roku i wylansowała takie przeboje jak "Don't Speak" oraz "It's My Life". Na początku XXI wieku zespół zawiesił działalność. Pierwsza reaktywacja składu nastąpiła w 2008 roku, a jej kulminacja było wydanie płyty "Push And Shove" w 2012 roku. Następnie grupa koncertowała aż do 2014 roku, kiedy ponownie ogłosiła przerwę w działalności. Stefani skupiła się na karierze solowej i pracy w telewizji (była trenerka "The Voice").



Instagram Post Rozwiń

Połączenie rutyny i nowości. Kto wystąpi na Coachelli w 2023 roku?

Poza największymi gwiazdami Coachella to również występy ponad kilkudziesięciu wykonawców.



W tym roku na imprezie pojawią się m.in.: Blur, Ice Spice, Deftones, Justice, Peso Pluma, Grimes, Gesaffelstein, ATEEZ, J Balvin, Bizarrap, LE SSERAFIM, Oneohtrix Point Never, Carin León, Reneé Rapp, Faye Webster, Bleachers, Khruangbin, Jon Batiste, Jhené Aiko, Brittany Howard, Kevin Abstract, The Rose, The Last Dinner Party, Tyla, Suki Waterhouse, Chapelle Roan, Taking Back Sunday, Black Country, New Road, Mdou Moctar oraz Feeble Little Horse.

Coachella przyciąga tysiące ludzi. To impreza na głęboką kieszeń

Coachella - organizowana w Kalifornii na terenie Empire Polo Club - jest jednym z największych, najbardziej znanych i opłacalnych muzycznych festiwali w Stanach Zjednoczonych.



W tym roku odbędzie się w dwa kwietniowe weekend - 12-14 oraz 19-21. Ceny biletów na Coachellę wahają się od 400 do ponad 600 dolarów (2,5 tys. złotych).